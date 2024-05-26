運動雲

>

終結者陳柏豪差點砸鍋　古久保：自己想太多

▲▼讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合第二戰，陳柏豪。（圖／記者李毓康攝）
▲陳柏豪。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿26日5比4險勝味全龍，第9局樂天終結者陳柏豪讓對方攻上滿壘，所幸守住勝利，賽後樂天日籍總教練古久保健二認為，「想太多。」

樂天洋投魔神樂（Marcelo Martinez）本場先發7局，用了107球，66個好球，被擊出3支安打，包括1支全壘打，投出5次三振，4次四壞球，丟掉2分自責分，拿到開季5連勝，獲選單場最有價值球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到魔神樂表現，古久保健二表示，「今天一開始看起來身體有點重，表情感覺是有點疲勞，可能身體狀況沒有那麼好，但還是把對方壓制住，都很積極搶好球數。」

今天陳柏豪在第9局登板，有丟掉1分，最後滿壘狀況下沒有再失分，古久保健二表示，「陳柏豪上禮拜看起來有點疲勞，這禮拜讓他休息比較多天，今天投球上可能自己想太多，太想要壓制對方，想要把球投強或是投快，直球的出手節奏沒有那麼好。」

今天林立重新回到一軍，4打數敲出2支安打，古久保健二表示，「林立今天表現很好，可以跟林泓育一起把休息室氣氛帶起來。」

林立表示，「身體沒有恢復完全，對球隊也是負擔，這次休息比較久，還好今天有好的表現，只是很久沒出賽，就是要幫助球隊贏球，保持一樣的心態。」

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

朱育賢超前2分彈　樂天5比4逆轉勝味全

朱育賢超前2分彈　樂天5比4逆轉勝味全

高國慶「意志力很強」　陳瑞振瞭解引退內心掙扎

高國慶「意志力很強」　陳瑞振瞭解引退內心掙扎

林振瑋打破最快球速　葉總不鼓勵徐若熙追尋

林振瑋打破最快球速　葉總不鼓勵徐若熙追尋

「台灣最期待的投手」　樂天日籍教頭偏好徐若熙

「台灣最期待的投手」　樂天日籍教頭偏好徐若熙

親自調整味全龍打者　葉總發現問題：頭腦有點亂

親自調整味全龍打者　葉總發現問題：頭腦有點亂

林立強勢回歸一軍　林子偉到二軍準備比賽

林立強勢回歸一軍　林子偉到二軍準備比賽

大谷翔平掃三壘打　道奇輸紅人苦吞本季最長4連敗

大谷翔平掃三壘打　道奇輸紅人苦吞本季最長4連敗

林振瑋飆162.5公里刷新台將紀錄　李灝宇先發開轟

林振瑋飆162.5公里刷新台將紀錄　李灝宇先發開轟

縮短棒打富藍戈　藍寅倫：看到大家蛻變成長

縮短棒打富藍戈　藍寅倫：看到大家蛻變成長

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

熱門新聞

高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓拍影片祝賀

高國慶引退賽天公不作美、隊友很捧場　完封兄弟畫完美句點

讚高國慶表現「不簡單」！林岳平：可惜沒看到太空漫步

NBA公鹿球星「蜜豆湯」加持有用！　曼尼高砍17分國王G2奪勝

賽前看到彩虹就知道會贏！古林：盼給國慶學長最棒回憶

全國機車錦標賽溪湖站開跑！31歲「小熊」黃俊陽力壓群雄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓

2高國慶引退賽完封兄弟畫完美句點

3林岳平讚高國慶表現「不簡單」！

4蜜豆湯加持有用　曼尼高砍17分奪勝

5不要搞砸！古林：盼給國慶學長最棒回憶

最新新聞

1大谷翔平1安打　道奇睽違5年5連敗

2不要搞砸！古林：盼給國慶學長最棒回憶

3高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓

4全國機車錦標賽31歲「小熊」黃俊陽力壓群雄

5林岳平讚高國慶表現「不簡單」！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

慶祝「舊金山台灣日」　黃仁勳開球＋蕭美琴祝賀

道奇輸紅人苦吞4連敗！　大谷負傷奮力跑三壘打

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

「舊金山台灣日」 黃仁勳穿93號球衣完成「開球處女秀」

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366