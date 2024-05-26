終結者陳柏豪差點砸鍋　古久保：自己想太多



▲陳柏豪。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿26日5比4險勝味全龍，第9局樂天終結者陳柏豪讓對方攻上滿壘，所幸守住勝利，賽後樂天日籍總教練古久保健二認為，「想太多。」

樂天洋投魔神樂（Marcelo Martinez）本場先發7局，用了107球，66個好球，被擊出3支安打，包括1支全壘打，投出5次三振，4次四壞球，丟掉2分自責分，拿到開季5連勝，獲選單場最有價值球員。

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談到魔神樂表現，古久保健二表示，「今天一開始看起來身體有點重，表情感覺是有點疲勞，可能身體狀況沒有那麼好，但還是把對方壓制住，都很積極搶好球數。」

今天陳柏豪在第9局登板，有丟掉1分，最後滿壘狀況下沒有再失分，古久保健二表示，「陳柏豪上禮拜看起來有點疲勞，這禮拜讓他休息比較多天，今天投球上可能自己想太多，太想要壓制對方，想要把球投強或是投快，直球的出手節奏沒有那麼好。」

今天林立重新回到一軍，4打數敲出2支安打，古久保健二表示，「林立今天表現很好，可以跟林泓育一起把休息室氣氛帶起來。」

林立表示，「身體沒有恢復完全，對球隊也是負擔，這次休息比較久，還好今天有好的表現，只是很久沒出賽，就是要幫助球隊贏球，保持一樣的心態。」