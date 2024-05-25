小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵



▲小野寺賢人。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者陳立勳／台北報導

台鋼雄鷹25日3比2力克富邦悍將，最近6場拿到4勝，賽後台鋼總教練洪一中點出贏球關鍵。

今天台鋼日籍投手小野寺賢人先發6局，用了86球，58個好球，被擊出4支安打，投出1次三振，2次四壞球，失掉2分非自責分，最後無關勝敗，連續6場繳出優質先發。

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談到小野寺賢人表現，洪一中表示，「他算是投給對方打不好，三振不是很多，讓打者擊球點不好掌握，吃局數還OK，可以投到6局，但不是很耐投，大概投到80多球，有時候腳感覺要抽筋，這部分需要去改善。」

台鋼近6場拿到4勝，洪一中表示，「球隊就是這樣，不要連敗的話，戰績都可以維持在一定水準，不要像之前7連敗，整個就垮了，球隊會不會連敗或連勝，先發投手很重要，我們先發投手都不是很會三振的投手，我們後面的投手也不是很穩定，不像富邦後援出來的都是球速150多公里。」

今天從富邦洋投富藍戈（Enderson Franco）手中攻下超前分，洪一中坦言，「這個有時候很難說，富藍戈上來，想說很難攻破，最主要藍寅倫那一顆有沒有揮棒，捕手想要去觸殺打者，沒有看到壘上跑者要跑二壘，在比分接近的時候上到二壘，投手就有壓力，那一球蠻關鍵的。」