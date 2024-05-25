運動雲

>

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

▲台鋼雄鷹洋將小野寺賢人。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲小野寺賢人。（圖／台鋼雄鷹提供） 

記者陳立勳／台北報導

台鋼雄鷹25日3比2力克富邦悍將，最近6場拿到4勝，賽後台鋼總教練洪一中點出贏球關鍵。

今天台鋼日籍投手小野寺賢人先發6局，用了86球，58個好球，被擊出4支安打，投出1次三振，2次四壞球，失掉2分非自責分，最後無關勝敗，連續6場繳出優質先發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到小野寺賢人表現，洪一中表示，「他算是投給對方打不好，三振不是很多，讓打者擊球點不好掌握，吃局數還OK，可以投到6局，但不是很耐投，大概投到80多球，有時候腳感覺要抽筋，這部分需要去改善。」

台鋼近6場拿到4勝，洪一中表示，「球隊就是這樣，不要連敗的話，戰績都可以維持在一定水準，不要像之前7連敗，整個就垮了，球隊會不會連敗或連勝，先發投手很重要，我們先發投手都不是很會三振的投手，我們後面的投手也不是很穩定，不像富邦後援出來的都是球速150多公里。」

今天從富邦洋投富藍戈（Enderson Franco）手中攻下超前分，洪一中坦言，「這個有時候很難說，富藍戈上來，想說很難攻破，最主要藍寅倫那一顆有沒有揮棒，捕手想要去觸殺打者，沒有看到壘上跑者要跑二壘，在比分接近的時候上到二壘，投手就有壓力，那一球蠻關鍵的。」

關鍵字： 中職台鋼雄鷹

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

藍寅倫8局超前安　台鋼3比2力克富邦

藍寅倫8局超前安　台鋼3比2力克富邦

大巨蛋再戰台鋼　富邦宣告19588席次完售滿場

大巨蛋再戰台鋼　富邦宣告19588席次完售滿場

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

伍祐城等待時機回一軍　楊達翔下周生涯初先發

伍祐城等待時機回一軍　楊達翔下周生涯初先發

相信范國宸可以　高國麟扛4棒：幫忙分擔壓力

相信范國宸可以　高國麟扛4棒：幫忙分擔壓力

王柏融全勤不輪休　洪總想起林益全

王柏融全勤不輪休　洪總想起林益全

李宗賢左腳不舒服　本周休兵不出賽

李宗賢左腳不舒服　本周休兵不出賽

持續關注張育成動態　富邦悍將狀元籤首選內野

持續關注張育成動態　富邦悍將狀元籤首選內野

鄧愷威先發挨轟丟5分逃敗　鄭宗哲敲安選保送

鄧愷威先發挨轟丟5分逃敗　鄭宗哲敲安選保送

大谷翔平5打數1打點　道奇6比9不敵紅人吞3連敗

大谷翔平5打數1打點　道奇6比9不敵紅人吞3連敗

印度女舞者頭頂旗桿卡電線　遭1.1萬伏特電流電擊身亡...

熱門新聞

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平、平野惠一相繼抗議兩度暫停

2勇士重聚杜蘭特夢幻交易方案曝

3蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

4王柏融動作有怪怪　富邦打教點出

5塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

最新新聞

1領航猿首勝後變陣吞敗　主帥：對手「太準」

2艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

3大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！

4蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

5WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃勇傳現身鞠躬道歉！　擁500萬簽約金卻變月光族

大谷翔平雙安加2盜！ 再1盜成就「百轟百盜」

悍將啦啦隊女孩被地震嚇哭！　3韓籍成員用中文為台灣加油

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366