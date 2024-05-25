運動雲

>

相信范國宸可以　高國麟扛4棒：幫忙分擔壓力

▲▼中職高國麟。（圖／記者李毓康攝）
▲高國麟。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將一壘手范國宸近期打擊陷入低潮，這幾場調離第4棒，改由高國麟接替，高國麟表示，「就是要扛起來。」

開季以來范國宸打擊狀態不太穩定，暫時離開第4棒，改由高國麟接棒，高國麟表示，「每一棒都有壓力，大家都想要上壘，就是平常心看待，知道最近國宸壓力蠻大的，我就是把自己做好，幫忙分擔一些壓力，畢竟國宸是隊長，也是球隊主力球員。」

從旁感受到范國宸的壓力，高國麟表示，「在他這個年紀，我也是有經歷過，第4棒要扛住壓力，傳統上第4棒比較會被關注，對我來說不管打哪一棒都一樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

高國麟表示，「當然打不同棒次會有不同策略，但現代棒球已經比較沒有分，第4棒比較像是象徵性意義，就是要扛住這個壓力，既然教練叫我打第4棒，就是扛起來，交給我什麼任務就是做好。」

此外，高國麟坦言，「每天表現一定有好有壞，如何把壓力釋放掉，怎麼去理解壓力，打擊率3成就是好打者，為什麼要去糾結打不好的地方，把壓力化為動力，以前我也曾經被罵得很慘，知道怎麼調適這個過程。」

高國麟認為，「先好好把第4棒扛住，對我來說以前的挫折是很好的經驗，相信范國宸也可以調整回來，我們球隊很需要他。」

關鍵字： 中職富邦悍將棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

王柏融全勤不輪休　洪總想起林益全

王柏融全勤不輪休　洪總想起林益全

李宗賢左腳不舒服　本周休兵不出賽

李宗賢左腳不舒服　本周休兵不出賽

持續關注張育成動態　富邦悍將狀元籤首選內野

持續關注張育成動態　富邦悍將狀元籤首選內野

鄧愷威先發挨轟丟5分逃敗　鄭宗哲敲安選保送

鄧愷威先發挨轟丟5分逃敗　鄭宗哲敲安選保送

大谷翔平5打數1打點　道奇6比9不敵紅人吞3連敗

大谷翔平5打數1打點　道奇6比9不敵紅人吞3連敗

張志豪雙響砲擊倒統一獅　潘威倫生涯150勝再等等

張志豪雙響砲擊倒統一獅　潘威倫生涯150勝再等等

沒讓樂天故意四壞奏效　吳東融振臂大吼：悶蠻久

沒讓樂天故意四壞奏效　吳東融振臂大吼：悶蠻久

鋼龍還沒恢復去年水準　葉總談樂天故意保送策略

鋼龍還沒恢復去年水準　葉總談樂天故意保送策略

吳東融關鍵安打　味全5比4險勝樂天中止3連敗

吳東融關鍵安打　味全5比4險勝樂天中止3連敗

「這一支等快3年」　黃柏豪隔1023天開轟：無法形容

「這一支等快3年」　黃柏豪隔1023天開轟：無法形容

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

熱門新聞

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平、平野惠一相繼抗議兩度暫停

2勇士重聚杜蘭特夢幻交易方案曝

3蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

4王柏融動作有怪怪　富邦打教點出

5塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

最新新聞

1領航猿首勝後變陣吞敗　主帥：對手「太準」

2艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

3大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！

4蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

5WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃勇傳現身鞠躬道歉！　擁500萬簽約金卻變月光族

大谷翔平雙安加2盜！ 再1盜成就「百轟百盜」

悍將啦啦隊女孩被地震嚇哭！　3韓籍成員用中文為台灣加油

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366