相信范國宸可以　高國麟扛4棒：幫忙分擔壓力



▲高國麟。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將一壘手范國宸近期打擊陷入低潮，這幾場調離第4棒，改由高國麟接替，高國麟表示，「就是要扛起來。」

開季以來范國宸打擊狀態不太穩定，暫時離開第4棒，改由高國麟接棒，高國麟表示，「每一棒都有壓力，大家都想要上壘，就是平常心看待，知道最近國宸壓力蠻大的，我就是把自己做好，幫忙分擔一些壓力，畢竟國宸是隊長，也是球隊主力球員。」

從旁感受到范國宸的壓力，高國麟表示，「在他這個年紀，我也是有經歷過，第4棒要扛住壓力，傳統上第4棒比較會被關注，對我來說不管打哪一棒都一樣。」

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高國麟表示，「當然打不同棒次會有不同策略，但現代棒球已經比較沒有分，第4棒比較像是象徵性意義，就是要扛住這個壓力，既然教練叫我打第4棒，就是扛起來，交給我什麼任務就是做好。」

此外，高國麟坦言，「每天表現一定有好有壞，如何把壓力釋放掉，怎麼去理解壓力，打擊率3成就是好打者，為什麼要去糾結打不好的地方，把壓力化為動力，以前我也曾經被罵得很慘，知道怎麼調適這個過程。」

高國麟認為，「先好好把第4棒扛住，對我來說以前的挫折是很好的經驗，相信范國宸也可以調整回來，我們球隊很需要他。」