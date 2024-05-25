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大谷翔平5打數1打點　道奇6比9不敵紅人吞3連敗

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發面對辛辛那提紅人隊，本場大谷翔平5打數沒有安打，有1分打點，終場道奇隊5比9不敵紅人隊，吞下3連敗。

紅人隊首局先馳得點，史提爾（Spencer Steer）掃出中外野3分全壘打，道奇隊第2局有所回應，泰勒（Chris Taylor）擊出二壘打，帶有2分打點，貝茲（Mookie Betts）補上二壘打，打下追平分，下一棒大谷翔平擊出游擊滾地球刺殺，有1分打點，幫助球隊超前比數。

道奇隊第5局上半史密斯（Will Smith）揮出陽春砲，擴大領先優勢，但紅人隊第5局下半大舉進攻，費爾柴德（Stuart Fairchild）敲出陽春砲，後面滿壘狀況下，馬丁尼（N，ick Martini）獲得觸身球保送，有1分打點，雙方比分扯平，下一棒印地亞（Jonathan India）掃出左外野滿貫全壘打，雖然道奇隊第9局靠著賀南德茲（Teoscar Hernández）的陽春彈追回1分，但結果仍以3分差落敗。

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今日大谷翔平擔任先發指定打擊，排在第2棒，第1局首打席擊出三壘滾地球，藉由野手選擇上壘，第2局第2打席擊出游擊滾地球刺殺，帶有1分打點，第4局第3打席擊出游擊滾地球刺殺，第6局第4打席擊出游擊飛球遭到接殺，第8局第5打席擊出游擊飛球被接殺。

總計大谷翔平5打數沒有安打，有1分打點，打擊率降到0.340。

關鍵字： MLB大谷翔平棒球

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