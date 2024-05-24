「台灣棒球競爭感沒那麼強」　樂天日籍教頭點出困境



▲古久保健二。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／桃園報導

中信兄弟日籍總教練平野惠一來台灣3年，接受訪問提到對於台灣球員的觀察，同為日籍的樂天桃猿日籍總教練古久保健二更早來台，也提出自身看法。

前統一7-ELEVEn獅內野手黃勇傳因為財務問題，昨天經過讓渡程序，沒有球隊吸收，成為自由球員，古久保健二表示，「以前我進職棒的簽約金是一次領，主要還是交給父母來管理比較好，如果本身家庭有些問題，也可以請球團幫忙，其實不管是高中或是大學進到職棒的球員，其實都差不多，這種狀況在日本基本上不太會發生。」

古久保健二表示，「無論在日本或是台灣，剛進來的球員，一下子拿到這麼大筆錢，會有新聞報導，有時候會出現不認識的親戚。」

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話鋒一轉談到台灣年輕球員，古久保健二認為，「都很有能力，身體素質都很好，與其說職業意識不夠強，不如舉高中比賽為例，在日本有很多規定要遵守，從國小到高中都是接受這樣的教育，加上讓選手思考與行動，這種方式會比較多一點，但台灣高中生每一球都要教練下暗號，如果這樣子的話，捕手就沒辦法學習，差別可能在這邊。」

古久保健二坦言，「環境當然也是有一定的問題，包括練習設施，日本在宿舍裡面就有發球機，可以用自己的時間去練習，台灣沒有做到這一點，練習當中教練團能做的有限，這有一點關係。」

此外，古久保健二提到，「還有自我管理的方式，包括飲食等方面，讓自己吃得更壯，確實在日本打球比較幸福，日本大家感情好沒有錯，但還是有競爭的感覺，台灣的競爭感沒有那麼強。」