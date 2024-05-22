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黃勇傳浪費天賦很可惜　陳傑憲：大家要愛惜羽毛

▲統一獅隊陳傑憲。（圖／統一球團提供）
▲陳傑憲。（圖／統一球團提供）  

記者陳立勳／天母報導

前統一7-ELEVEn獅內野手黃勇傳上周傳出嚴重違反公司內部紀律，遭到獅隊開除，談到此次事件，統一隊長陳傑憲語重心長表示，「希望大家都能愛惜羽毛。」

上周發生黃勇傳因嚴重違反公司內部紀律，遭到獅隊開除，陳傑憲表示，「中華職棒環境越來越好，薪資也越來越高，不只是跟年輕球員說，而是跟每一個球員說，希望大家可以好好珍惜這個環境，球員畢竟是公眾人物，希望可以以身作則，不管是言行舉止或是個人財務，需要做社會的榜樣。」

這幾年不少高中生畢業進入職棒，一下子拿到大筆簽約金，陳傑憲坦言，「知道很多選手年輕，對於金錢沒有太多想法，加上可能家人沒有幫忙理財，珍惜現在所擁有的東西，包括我自己，很可惜發生這樣的事情，有這麼好的天賦，沒辦法在球場上發揮，對於球隊與球迷來說，是一件很可惜的事情。」

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陳傑憲表示，「許多球員小時候可能生活教育方面，可能沒有懂得這麼多，每天都是在練球，被人家說頭腦簡單四肢發達，有些事情不可否認，有些事情需要歷練，透過經歷一些事情才會成長，雖然這次對於黃勇傳來說，是不好的事情，但可能有助於他的人生，經歷這件事情之後，或許會變得更成熟，變得更不一樣，其他選手也能引以為誡。」

此外，陳傑憲認為，「黃勇傳未來可能沒有球打，是一件可惜的事情，我們球員從小這麼努力的訓練，就是希望生活可以更好，讓自己在最高殿堂發揮，讓更多人認識，真的相當可惜，希望大家都能愛惜羽毛，共勉之。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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