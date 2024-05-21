黃勇傳任意終止經紀約　前經紀公司：討論追究相關權益



▲黃勇傳。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

前統一7-ELEVEn獅內野手黃勇傳上周傳出已嚴重違反公司內部紀律，遭到獅隊開除，明天黃勇傳將在記者會說明，16日發文給經紀公司宣布終止合約，由新的經紀公司接手，前經紀公司今晚發出聲明，「將依法討論是否追究相關合約權益與責任。」

統一獅在15日宣布由於黃勇傳請假處理個人財務借貸事宜，逾期未向球隊報到，嚴重違反公司內部紀律，依規定即日起予以開除，但球隊仍給予其離隊同意書。中職聯盟隔天公布統一獅申請黃勇傳合約讓渡。其他球團可以在5月23日下午5點前取得黃勇傳的讓渡合約。

黃勇傳今天委任新經紀公司「蜂巢行銷」發出消息，將在22日星期三下午14點公開說明，黃勇傳本人將親自出席。

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今天晚上黃勇傳前經紀公司躍樂運動行銷股份有限公司發出聲明，「5月16下午4點36分及4點41分，收到黃勇傳選手本人透過Line及電子信件主動提出終止經紀合約要求，並要求本公司不得再以黃勇傳先生之名義對外發言或洽談一切事項。

因此關於合約讓渡、自由球員等問題，本公司將無法繼續協助洽談；另外本公司今年（2024年）代替黃勇傳選手對接的相關窗口，很遺憾在收到此通知後無法繼續協助，再煩請各界轉為聯繫選手本人或是其他代理人。

除此之外，本公司今年（2024年）因考量黃勇傳選手個人財務狀況而尚未收取任何合約規範應付的服務費用，在工會判定為選手為個人任意解約的情況下，本公司將依法討論是否追究相關合約權益與責任。

本公司再次向所屬球團、熱愛中華職棒的球迷及球界各方人士表達歉意，佔用大眾時間與社會資源。」