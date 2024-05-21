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快訊／黃勇傳違反紀律遭開除　明天記者會出面說明

▲▼中職黃勇傳。（圖／記者李毓康攝）
▲黃勇傳。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅內野手黃勇傳上周傳出已嚴重違反公司內部紀律，遭到獅隊開除，外界好奇事情真相，明天下午2點黃勇傳將在記者會對外說明。

5月15日獅隊發出新聞稿，內容中提到黃勇傳去年底向球隊表示個人財務上有困難，向球隊申請執行其分期付款簽約金的申領，球隊與其前經紀公司也一直提醒與關心，在個人財務管理上必須更加審慎，避免影響個人職棒生涯發展，要他務必專注在球場上的訓練與賽事。

不過今年5月3日起，黃勇傳向球隊表示，因為須處理個人財務借貸事宜須請假離開球隊幾日，球隊同意他請假到5月11日為止，期間球隊也一直與黃勇傳聯繫，並提醒須於5月12日歸隊報到，但5月12日及5月13日球員集合點名時，黃勇傳並未現身，所以球隊在5月13日下達最後通牒，若未於5月14日球隊練習日報到，就會依公司內部管理規章予以開除，5月14日球隊練球日，依然仍未向球隊報到，已嚴重違反公司內部紀律，依規定即日起予以開除，但球隊仍給予其離隊同意書。

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獅隊向聯盟提出選手合約讓渡申請，其他球團可以在5月23日下午5點前申請取得黃勇傳的讓渡合約，但外界好奇事情始末，據了解這幾天由接手的經紀人去深入瞭解狀況，明天將會透過記者會形式對外說明。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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