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黃勇傳事件打擊士氣　餅總請出「雙陳」帶頭激勵

▲▼中職黃勇傳。（圖／記者李毓康攝）
▲林靖凱與黃勇傳。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅開季一支獨秀，不料上周發生20歲內野手黃勇傳因違反球隊內部紀律遭到開除，主戰游擊手林靖凱膝傷開刀本季提前報銷，一天發生兩件大事，難免影響球隊士氣，統一總教練林岳平也特別請隊長陳傑憲與老將陳鏞基精神喊話。

5月15日獅隊黃勇傳由於違反內部紀律，加上先前受傷的林靖凱確認左膝前十字韌帶撕裂，需要開刀治療，本季提前報銷。

就在事件宣布當天，獅隊遭到富邦悍將完封，球隊氣氛低迷，林岳平透露，「林靖凱的事情先前球隊大概都知道，主要是黃勇傳的事情，大家一定會有不捨，或是內心充滿著問號，心裡會有牽掛某些事，難免會影響選手比賽動力，需要重新調整思緒，因此對戰富邦後，有請隊長陳傑憲與陳鏞基跟大家說些鼓勵的話。」

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上禮拜輸給台鋼雄鷹2場，林岳平認為，「那兩場單純是球隊沒有發揮好，球隊氣氛沒有不好，當然黃勇傳的事情多少會影響，不知道會影響到什麼程度，但選手要去調適，如何以現在的陣型去比賽。」

談到黃勇傳的離隊，林岳平表示，「球隊還有其他人，包括兩名新秀林泓弦和張皓崴都可以守二壘，要花點時間發掘其他球員，但對於球隊來說動盪不會太大。」

此外，林岳平表示，「黃勇傳的事情單純就是選手個人行為，以球團立場來看是沒辦法允許，選手專心在場上打球，不要造成社會負擔，選手算是公眾人物，言行舉止都必須接受高標準檢視。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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