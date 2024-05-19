運動雲

>

讓范國宸提前退場冷靜　鋒總：最近打得煎熬

▲富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／富邦悍將提供）
▲陳金鋒。（圖／富邦悍將提供） 

記者陳立勳／天母報導

富邦悍將19日11比3逆轉擊敗味全龍，原本富邦一路落後，第8局攻下6分，成為比賽關鍵，賽後富邦總教練陳金鋒表示，「大家都很有耐心。」

此役前7局富邦被味全投手壓制，沒想到第8局攻下6分，一舉超前比數，陳金鋒表示，「後面大家都很有耐心，前兩場沒有打開，今天第8局剛好李宗賢代打擊出安打之後，大家心情比較篤定，攻擊也做得很好，不管是選球或是上壘，都做得很好，有時候就是一個點打開，就會放鬆一點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦投手黃保羅先發5局，用了88球，60個好球，被擊出3支安打，投出4次三振，1次四壞球，失掉2分自責分，同樣無關勝敗。

談到黃保羅表現，陳金鋒表示，「投得還OK，控球有點小問題，被打的安打也不是很紮實，整體表現不錯，有在狀況內。」

第4棒范國宸今天第7局被換下場，改由高國麟接替，陳金鋒表示，「原本要排范國宸擔任打擊，後來改排張冠廷，今天有一次擊球狀況不錯，還有一次是三振，稍微讓他冷靜一下，安排高國麟上去守一壘，高國麟也需要比賽感覺，所以當下決定換人。」

陳金鋒透露，「換人後有跟范國宸說休息一下，先放鬆一下，知道最近他打得比較煎熬，每個人生涯都會遇到高低，前幾年蠻不錯，今年遇到狀況，對他也是好事情。」

關鍵字： 中職富邦悍將棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／富邦單局6分猛攻、申皓瑋滿貫彈　11比3逆轉味全

快訊／富邦單局6分猛攻、申皓瑋滿貫彈　11比3逆轉味全

「誤判不要影響比賽」　葉總建議全面開放裁判審視

「誤判不要影響比賽」　葉總建議全面開放裁判審視

江國豪待命接力黃保羅　富邦投教說明原因

江國豪待命接力黃保羅　富邦投教說明原因

「打擊是蠻玄的事情」　張冠廷想複製火燙手感

「打擊是蠻玄的事情」　張冠廷想複製火燙手感

蔣智賢、劉俊豪降二軍　鋒總談先發打序考量

蔣智賢、劉俊豪降二軍　鋒總談先發打序考量

徐若熙下二軍「只是疲勞」　葉總談輪值：俊杰是個人才

徐若熙下二軍「只是疲勞」　葉總談輪值：俊杰是個人才

徐若熙右手有狀況　味全明天緊急更換先發投手　

徐若熙右手有狀況　味全明天緊急更換先發投手　

吳俊杰進職棒代表作　葉總非常驚喜：真的投太好

吳俊杰進職棒代表作　葉總非常驚喜：真的投太好

葉總說「低調一點」　拿莫．伊漾再見轟：不可思議

葉總說「低調一點」　拿莫．伊漾再見轟：不可思議

快訊／拿莫．伊漾9局再見轟　味全1比0氣走富邦

快訊／拿莫．伊漾9局再見轟　味全1比0氣走富邦

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平、平野惠一相繼抗議兩度暫停

2勇士重聚杜蘭特夢幻交易方案曝

3蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

4王柏融動作有怪怪　富邦打教點出

5塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

最新新聞

1領航猿首勝後變陣吞敗　主帥：對手「太準」

2艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

3大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！

4蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

5WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃勇傳現身鞠躬道歉！　擁500萬簽約金卻變月光族

大谷翔平雙安加2盜！ 再1盜成就「百轟百盜」

悍將啦啦隊女孩被地震嚇哭！　3韓籍成員用中文為台灣加油

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366