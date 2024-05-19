讓范國宸提前退場冷靜　鋒總：最近打得煎熬



▲陳金鋒。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／天母報導

富邦悍將19日11比3逆轉擊敗味全龍，原本富邦一路落後，第8局攻下6分，成為比賽關鍵，賽後富邦總教練陳金鋒表示，「大家都很有耐心。」

此役前7局富邦被味全投手壓制，沒想到第8局攻下6分，一舉超前比數，陳金鋒表示，「後面大家都很有耐心，前兩場沒有打開，今天第8局剛好李宗賢代打擊出安打之後，大家心情比較篤定，攻擊也做得很好，不管是選球或是上壘，都做得很好，有時候就是一個點打開，就會放鬆一點。」

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富邦投手黃保羅先發5局，用了88球，60個好球，被擊出3支安打，投出4次三振，1次四壞球，失掉2分自責分，同樣無關勝敗。

談到黃保羅表現，陳金鋒表示，「投得還OK，控球有點小問題，被打的安打也不是很紮實，整體表現不錯，有在狀況內。」

第4棒范國宸今天第7局被換下場，改由高國麟接替，陳金鋒表示，「原本要排范國宸擔任打擊，後來改排張冠廷，今天有一次擊球狀況不錯，還有一次是三振，稍微讓他冷靜一下，安排高國麟上去守一壘，高國麟也需要比賽感覺，所以當下決定換人。」

陳金鋒透露，「換人後有跟范國宸說休息一下，先放鬆一下，知道最近他打得比較煎熬，每個人生涯都會遇到高低，前幾年蠻不錯，今年遇到狀況，對他也是好事情。」