吳俊杰進職棒代表作　葉總非常驚喜：真的投太好

記者陳立勳／天母報導

味全龍18日靠著拿莫．伊漾在第9局下半敲出再見陽春砲，1比0打敗富邦悍將，同時味全先發投手吳俊杰繳出生涯代表作，賽後味全總教練葉君璋大讚非常驚喜。

吳俊杰先發6局，用了99球，62個好球，被擊出4支安打，投出4次三振，2次四壞球，無失分，最後無關勝敗。

談到今天吳俊杰表現，葉君璋表示，「進職棒以來最棒的表現，接近原本我們需要他的樣子，第一局有些好球主審沒有撿，但他還是相信自己，他在大學後面幾年有點下滑，希望他可以回到好的樣子，本土投手先發機會本來就是有一場沒一場，機會不是很多。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉君璋表示，「今天吳俊杰有掌握到狀況，希望可以保持下去，今天內容讓我非常驚喜，真的投得太好，整場看起來是有信心的，可以投到想要的位置。」

今天拿莫．伊漾第9局敲出再見全壘打，葉君璋笑說，「可以想像他是有這樣的表現，很多人都是我們期待的，希望他可以繼續保持下去。」

葉君璋坦言，「今年球隊在得點圈比較弱，有時候上到得點圈，不見得有效果，可能要像今天的比賽這樣，比較有機會贏球。」

評價此役先發表現，吳俊杰表示，「應該算是職棒生涯代表作，今天比較不會綁手綁腳，以前動作比較不固定，今年有葉君璋總教練幫忙調整，一開始身體有點太早打開，投手教練和葉總都有提醒，之前最大問題是身體搖晃，現在調整好，狀態就可以保持。」



▲吳俊杰。（圖／味全龍隊提供）