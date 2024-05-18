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葉總說「低調一點」　拿莫．伊漾再見轟：不可思議

▲味全龍隊拿莫．伊漾。（圖／味全龍隊提供）
▲拿莫．伊漾。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／天母報導

味全龍18日1比0完封富邦悍將，味全一壘手拿莫．伊漾第9局從富邦洋投富藍戈（Enderson Franco）手中轟出再見全壘打，賽後拿莫．伊漾直呼不可思議。

本場拿莫．伊漾4打數敲出2支安打，其中第9局陽春砲最為關鍵，獲選單場最有價值球員，拿莫．伊漾表示，「攻擊前葉君璋總教練有提點一下，我也想一下自己的問題，擊球點可能比較晚一點，有發現這個問題，對方換上跟曾峻岳球速一樣快的富藍戈，有注意到他的直球蠻快的，以策略來說，可能覺得我的變化球攻擊沒有那麼好，剛好那一球我掌握到失投的變化球。」

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賽前生涯對戰富藍戈11個打數沒有安打，被三振7次，拿莫．伊漾坦言，「對戰富藍戈沒有很好，之前都是直球被三振，近期可能狀況比較好，直球掌握度比較高，就是換個想法去面對。」

生涯第一次轟出再見全壘打，拿莫．伊漾表示，「蠻不可思議的，今年葉總特別強調，要我低調一點就好，低調一點會有更多安打，意思就是情緒起伏不要太大，能夠穩定一點。」

拿莫．伊漾表示，「靠練習去模擬比賽場景，去聽一些打擊課程，跟吉力吉撈．鞏冠或是教練討論，去做覺得對的事情，教練也想出很多揮棒可以變更快的方法，我也都去嘗試，對球隊有好的效果。」

此外，賽後單場最有價值球員頒獎，特別跳了最近很紅的16蹲，拿莫．伊漾笑說，「賽後舞蹈蠻紅的，之前沒有特別聽過，今天才聽郭嚴文學長在聽，想說怎麼一直蹲。」

關鍵字： 中職味全龍

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