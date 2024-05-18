運動雲

>

富藍戈跟自己尬球速　驚艷裴瑞茲常「跨局」

▲▼ 0722 新竹首場開幕戰,味全龍VS富邦悍將-富藍戈。（圖／記者黃克翔攝）
▲富藍戈。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／天母報導

富邦悍將洋投富藍戈（Enderson Franco）前年在中華職棒投出161公里火球，目前還是聯盟紀錄保持人，面對有越來越多火球男的挑戰，富藍戈說出內心想法。

2022年10月25日富藍戈投出161公里速球，改寫中職紀錄，本季最快球速投到157公里，今年包括台鋼雄鷹洋投雷公（Reymin Guduan）與統一7-ELEVEn獅裴瑞茲（Hector Perez）都是快速球高手，其中雷公今年投過159公里，裴瑞茲也有投過158公里。

富藍戈笑說，「其實投球不會特別在意球速，有注意到雷公投到159公里，如果要競爭的話，他要先投到161公里。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去與雷公曾在美國職棒小聯盟當過隊友，富藍戈表示，「雷公是個很有趣的人，也是一個好人，希望他可以保持健康，今年有一個很好的球季，繼續有好的表現。」

富藍戈認為，「雷公有很好的直球與滑球，我很享受競爭的感覺，但不會特別跟別人競爭，而是跟自己競爭，上場主要希望無失分，幫助球隊拿下勝利，希望把球速的紀錄留在富邦悍將，無論是我還是曾峻岳可以，如果我能投到162公里當然更好，但球隊獲勝是第一優先，第二是身體健康，第三才是追求球速。」

此外，富藍戈表示，「裴瑞茲球速很快，變化球也很好，最驚豔的是他的投球局數很多，時常可以跨局數投球，不過以球迷角度來說，能夠看到這麼多投手互飆球速，可能會很刺激吧。」

關鍵字： 中職富邦悍將棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

想投先發多貢獻　李東洺預防腰痠有功課

想投先發多貢獻　李東洺預防腰痠有功課

徐若熙上周控球大失常　葉總：還沒有要輪休

徐若熙上周控球大失常　葉總：還沒有要輪休

葉總解釋領先7分換陳冠偉　張政禹韌帶「不用太擔心」

葉總解釋領先7分換陳冠偉　張政禹韌帶「不用太擔心」

伍鐸下周回歸一軍　葉總思考洋投選擇

伍鐸下周回歸一軍　葉總思考洋投選擇

葉總提點「放輕鬆」開轟　吉力吉撈喊話：我們要衛冕

葉總提點「放輕鬆」開轟　吉力吉撈喊話：我們要衛冕

鋼龍優質先發少見5保送　葉總：好險有拉回來

鋼龍優質先發少見5保送　葉總：好險有拉回來

快訊／味全第7局海灌7分　8比1中斷富邦3連勝

快訊／味全第7局海灌7分　8比1中斷富邦3連勝

張進德慶祝31歲生日　7月喜迎二寶誕生

張進德慶祝31歲生日　7月喜迎二寶誕生

葉總幫曹祐齊調動作　蔣少宏近期打復健賽

葉總幫曹祐齊調動作　蔣少宏近期打復健賽

富邦悍將吸收黃勇傳？　林華韋：沒有考慮

富邦悍將吸收黃勇傳？　林華韋：沒有考慮

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

熱門新聞

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平、平野惠一相繼抗議兩度暫停

2勇士重聚杜蘭特夢幻交易方案曝

3蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

4王柏融動作有怪怪　富邦打教點出

5塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

最新新聞

1領航猿首勝後變陣吞敗　主帥：對手「太準」

2艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

3大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！

4蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

5WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃勇傳現身鞠躬道歉！　擁500萬簽約金卻變月光族

大谷翔平雙安加2盜！ 再1盜成就「百轟百盜」

悍將啦啦隊女孩被地震嚇哭！　3韓籍成員用中文為台灣加油

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366