富藍戈跟自己尬球速　驚艷裴瑞茲常「跨局」



▲富藍戈。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

富邦悍將洋投富藍戈（Enderson Franco）前年在中華職棒投出161公里火球，目前還是聯盟紀錄保持人，面對有越來越多火球男的挑戰，富藍戈說出內心想法。

2022年10月25日富藍戈投出161公里速球，改寫中職紀錄，本季最快球速投到157公里，今年包括台鋼雄鷹洋投雷公（Reymin Guduan）與統一7-ELEVEn獅裴瑞茲（Hector Perez）都是快速球高手，其中雷公今年投過159公里，裴瑞茲也有投過158公里。

富藍戈笑說，「其實投球不會特別在意球速，有注意到雷公投到159公里，如果要競爭的話，他要先投到161公里。」

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過去與雷公曾在美國職棒小聯盟當過隊友，富藍戈表示，「雷公是個很有趣的人，也是一個好人，希望他可以保持健康，今年有一個很好的球季，繼續有好的表現。」

富藍戈認為，「雷公有很好的直球與滑球，我很享受競爭的感覺，但不會特別跟別人競爭，而是跟自己競爭，上場主要希望無失分，幫助球隊拿下勝利，希望把球速的紀錄留在富邦悍將，無論是我還是曾峻岳可以，如果我能投到162公里當然更好，但球隊獲勝是第一優先，第二是身體健康，第三才是追求球速。」

此外，富藍戈表示，「裴瑞茲球速很快，變化球也很好，最驚豔的是他的投球局數很多，時常可以跨局數投球，不過以球迷角度來說，能夠看到這麼多投手互飆球速，可能會很刺激吧。」