快訊／富邦單局6分猛攻、申皓瑋滿貫彈　11比3逆轉味全

記者陳立勳／天母報導

富邦悍將19日在天母球場面對味全龍，富邦派出黃保羅先發，對上味全郭郁政，本場富邦一路落後，第8局展開反攻，用7支安打拿下6分，包括高國麟敲出超前安打，終場11比3逆轉勝味全。

味全第1局率先得分，李凱威選到四壞球，吉力吉撈．鞏冠擊出左外野安打，郭天信成功觸擊短打，幫助兩名隊友上到得點圈，劉基鴻補上左外野安打，帶有2分打點。

第6局上半富邦換上江國豪接替投球，先四壞球保送郭天信，又被劉基鴻擊出二壘打，陳品捷後面補上中外野安打，味全手握3分領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦第8局發動反攻，味全換投呂詠臻，申皓瑋擊出中外野二壘安打，張進德擊出中外野安打，林哲瑄擊出右外野安打，先送回1分，味全再換投林凱威，葉子霆選到四壞球，李宗賢、王正棠接連敲安，各有1分打點，幫助球隊扳平比數，接著高國麟敲出右外野安打，一棒送回2分，王勝偉再補上安打，又打回1分。

第9局富邦錦上添花，單局攻下5分，包含申皓瑋生涯首發滿貫全壘打，一舉拉開差距，最後8分差勝出。

郭郁政先發5局，用了62球，45個好球，僅被擊出1支安打，投出2次三振，無失分，最後無關勝敗。

黃保羅先發5局，用了88球，60個好球，被擊出3支安打，投出4次三振，1次四壞球，失掉2分自責分，同樣無關勝敗。



▲李宗賢。（圖／富邦悍將提供）