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蔣智賢、劉俊豪降二軍　鋒總談先發打序考量

▲▼中職蔣智賢。（圖／記者李毓康攝）
▲蔣智賢。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／天母報導

富邦悍將近期連輸味全龍2場，今天陣容上有所調整，內野手蔣智賢、內野手劉俊豪今天被降下二軍。

今天富邦把蔣智賢、劉俊豪下放二軍，拉上林澤彬、張冠廷，張冠廷擔任先發指定打擊，排在第5棒，林澤彬則是先發守游擊，排在第2棒。

談到球隊打擊現況，陳金鋒表示，「目前外野配置還OK，選擇調整內野陣容，最近球隊攻擊狀況沒有那麼好，目前守備和投手都還好，打擊沒有那麼好，要去權衡比賽過程。」

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陳金鋒表示，「如果投手和守備可以壓低比數，就是要靠打擊發揮，目前牛棚表現也都很好，有時候1分或2分就可以贏球，所以陣容上要有所權衡。」

今天富邦續排第3棒王正棠與第4棒范國宸，陳金鋒表示，「棒次沒有特別要調整，就是努力啦，因為還牽扯到守備位置，得點圈方面確實沒有之前那麼好，可能因為身體疲勞，這個禮拜遇到的投手都投得非常好，打擊有被壓制，有時候急著想要打，反而沒有好球可以攻擊，攻擊上沒有那麼順暢。」

近期第4棒范國宸打擊狀態還沒恢復水準，陳金鋒坦言，「中心棒次沒有那麼好打，除了技術之外，還有心理素質，就是不要太急躁，有時候狀況不好，承受很大的壓力，就是持續去做。」

昨天味全投手吳俊杰投出生涯代表作，繳出6局無失分，陳金鋒稱讚，「昨天吳俊杰控球蠻準，昨天狀況真的蠻好，球速有到145公里，還有很好的指叉球，平常也比較少對戰，也比較不熟悉，第一局我們沒有把握機會得分，這一點比較可惜。」

關鍵字： 中職富邦悍將

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