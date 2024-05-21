本壘衝撞條款可理解　餅總擔憂無限挑戰「情何以堪」



▲林岳平。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／天母報導

中華職棒昨天召開總教練會議，針對本壘衝撞條款與電視輔助判決挑戰權調整，統一7-ELEVEn獅總教練林岳平提出看法。

昨天中職總教練會議中決定取消本壘攻防條文中「無法避免的碰撞之認定」的但書，改為本壘攻防時，除非捕手先接到球，否則捕手不能進入跑者有得分意圖的本壘路徑，若捕手在接到球前，進入跑者路徑，主審得以判定跑者安全上壘得分。

林岳平表示，「是可以理解的，是不是有持球去觸殺，如果沒有持球就是阻擋，畫面上更清楚顯示有沒有阻擋去認定，古久保總教練和平野惠一總教練是日籍教練，比較瞭解日本職棒規則，但不管有沒有傳歪，有沒有接到球，在路徑上就是妨礙接球，如果有持球，要看有沒有觸殺的動作。」

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有關於本壘衝撞條款，林岳平認為，「本壘攻防議題已經這幾年爭論很多，訓練捕手在沒有持球，要讓出路徑，現在爭議點就是不可控的狀況下，產生的碰撞如何去界定，重點不是在捕手怎麼練，現在捕手都做得很好，現在用持球當優先權。」

至於輔助判決次數，林岳平表示，「我是覺得都可以，尊重最後結果，判決只是當下不利，不是輸球的絕對原因，也不是只有一場，現在是採用日職的方式，大家認同就是接受，等於是無限次挑戰，如果真的一直無限，那一場的裁判就會情何以堪，而且有些電視轉播角度，也不是這麼多。」