回歸本壘衝撞條款本質　葉總：必須留條路給跑者



▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／天母報導

中華職棒昨天召開總教練會議，針對本壘衝撞條款與電視輔助判決挑戰權調整，味全龍總教練葉君璋認為，「不要忘記這項條款的本意。」

會議中決定取消本壘攻防條文中「無法避免的碰撞之認定」的但書，改為本壘攻防時，除非捕手先接到球，否則捕手不能進入跑者有得分意圖的本壘路徑，若捕手在接到球前，進入跑者路徑，主審得以判定跑者安全上壘得分。

昨天由於早已排定事情，改由首席教練林瑋恩代表參加總教練會議，葉君璋認為，「之前蔣少宏在本壘攻防戰時被判定有阻擋，當時他原本已接受裁判的解釋，後來又出現台鋼捕手張肇元在本壘攻防的案例，卻沒被判定阻擋，那時就覺得有疑問，其實重點應該是所有裁判必須先有共識，才不會出現判決標準不一。」

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葉君璋表示，「不管捕手有沒有接到球，都必須留一條路給跑者，這項條款本來是為了防止跑者傷害捕手，搞到最後好像失去原意，假設情況按照修正後的現行規則，如果跑者跑回本壘時、捕手還沒接到球，那這時跑者可不可以衝撞？因為按照規定，他是可以撞的，這不就又歪樓了，大家會忘記原本這條款是要保護捕手的。」

至於電視輔助判決挑戰權有所調整確定使用日本職棒2+N模式，但第8、9局主審可視情況主動啟動挑戰權維持現狀，進入延長賽則各隊次數歸零，各擁有1次挑戰權，成功可保有繼續挑戰的機會，葉君璋表示，「沒有太大意見。」