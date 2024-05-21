韓職球探來台找洋投　勝騎士：不是我能控制



▲勝騎士。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅21日5比0完封味全龍，統一洋投勝騎士（Mario Sanchez）先發7局無失分，近期有韓國職棒球探來台找洋投，賽後勝騎士表示，「那不是我能控制的東西。」

本場勝騎士先發7局，用了93球，67個好球，被擊出4支安打，送出8次三振，2次四壞球，無失分，拿到本季第6勝，持續穩居聯盟勝投王，獲選單場最有價值球員。

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談到今天表現，勝騎士表示，「很開心賽前有擬定計畫，有確實去執行，以結果來說策略是對的。」

今天賽前下起大雨，雨停後出現大量蟲子飛來飛去，勝騎士表示，「其實是還好，沒有影響到心態，這些蟲也是生命，是我的朋友，只有天氣比較悶熱，賽前有看到下雨天，心裡就有底，知道會延後開打，因此沒有受到影響。」

現階段暫居勝投與三振雙冠王，勝騎士表示，「對於勝投王和三振王沒有多想，目標就是幫助球隊贏球，能夠殺進總冠軍戰。」

此外，近期有韓職球探來台尋找洋投，去年勝騎士季中曾經前往韓職起亞虎隊發展，勝騎士認為，「那不是我能控制的東西，交給經紀人，如果有興趣，也是經紀人去協商，我就是拿出最好的表現。」