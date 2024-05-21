餅總不擔心勝騎士投太好　盼黃勇傳記者會「坦白」



▲林岳平。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅21日5比0完封味全龍，統一洋投勝騎士（Mario Sanchez）先發7局無失分，賽後統一總教練林岳平表示，「確實表現非常好。」

本場勝騎士先發7局，用了93球，67個好球，被擊出4支安打，送出8次三振，2次四壞球，無失分，拿到本季第6勝，持續穩居聯盟勝投王，獲選單場最有價值球員。

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林岳平認為，「勝騎士的能力跟去年差不多，原本今年剛韓國職棒回來的時候，會有疑慮是不是有傷，不過投到現在確實表現非常好。」

近期有韓國職棒來台尋找洋投，去年勝騎士曾經季中前往韓職起亞虎隊發展，這麼好的投球表現，是不是可能又被挖角，林岳平笑說，「應該不會了啦，如果會的話，應該是會換隊，如果有別隊喜歡，他也有意願，我也是只能祝福。」

今天贏球後中止2連敗，林岳平表示，「球隊不可能永遠在高峰，稍微調整一下，這場又重新開始，這周是對到味全龍與中信兄弟，目前狀況來說，這是很重要的一周，有好的開始，希望攻勢能繼續延續下去。」

至於遭到開除的黃勇傳，明天將召開記者會對外說明，林岳平僅表示，「不知道他要開記者會，也不知道會講什麼內容，但希望他可以把事情說清楚，將所有事情坦白說明。」