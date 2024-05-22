不再多談黃勇傳　餅總：我們做了很多努力



▲林岳平。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／天母報導

前統一7-ELEVEn獅內野手黃勇傳上周傳出嚴重違反公司內部紀律，遭到獅隊開除，今天出面透過記者會說明，統一總教練林岳平沒有太多說法，僅淡淡表示，「我們做了很大努力。」

5月15日獅隊發出新聞稿，內容中提到黃勇傳去年底向球隊表示個人財務上有困難，向球隊申請執行其分期付款簽約金的申領，球隊與其前經紀公司也一直提醒與關心，在個人財務管理上必須更加審慎，避免影響個人職棒生涯發展，要他務必專注在球場上的訓練與賽事。

不過今年5月3日起，黃勇傳向球隊表示，因為須處理個人財務借貸事宜須請假離開球隊幾日，球隊同意他請假到5月11日為止，期間球隊也一直與黃勇傳聯繫，並提醒須於5月12日歸隊報到，但5月12日及5月13日球員集合點名時，黃勇傳並未現身，所以球隊在5月13日下達最後通牒，若未於5月14日球隊練習日報到，就會依公司內部管理規章予以開除，5月14日球隊練球日，依然仍未向球隊報到，已嚴重違反公司內部紀律，依規定即日起予以開除，但球隊仍給予其離隊同意書。

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今天有關心黃勇傳的記者會，林岳平表示，「一切以先前球隊新聞稿為主，不再為他多談看法。」有關於今天黃勇傳在記者會上所說的內容，是不是跟瞭解的狀況相同？林岳平表示，「差不多，我們做了很大努力，無論是球團或是前經紀公司，我們所有球隊的任何一個人，都想要幫助他，最終沒辦法，沒辦法等到他回來球隊那一刻，就把他開除了。」

此外，林岳平坦言，「進到球隊裡面，都有給予基本理財常識，怎麼樣去看待職業生涯，是選手的選擇。」