大谷翔平雙安加2盜白搭　道奇3比7不敵響尾蛇中止4連勝

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發面對亞利桑那響尾蛇隊，單場敲出雙安，跑出2次盜壘成功，但道奇隊終場3比7不敵響尾蛇，中斷4連勝。

Shohei and Will coming through! pic.twitter.com/9LnVMC1mDC — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 22, 2024

響尾蛇隊在2局上先用3支安打攻下2分，大谷翔平第4局第擊出左外野二壘安打，上壘後成功盜上三壘，本季第12盜成功，同時靠著捕手傳球失誤回到本壘得分，幫助球隊打破鴨蛋。

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第6局響尾蛇隊沃克（Christian Walker）掃出左外野陽春全壘打，但6局下大谷翔平把握得點圈機會，敲出適時安打，有1分打點，隨後再盜上二壘、第13盜成功。

後面史密斯（Will Smith）補上二壘打，一棒送回大谷翔平，道奇隊追到1分差，但響尾蛇隊第7局再添分數，佩德森（Joc Pederson）轟出中外野3分全壘打，最後4分差勝出。

此役大谷翔平擔任指定打擊，排在第2棒，4打數敲出2支安打，有1分打點，跑出2次盜壘成功，替球隊跑回2分，被三振1次，打擊率0.356。



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）