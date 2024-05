大谷翔平雙安加2盜白搭　道奇3比7不敵響尾蛇中止4連勝

記者陳立勳/綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發面對亞利桑那響尾蛇隊,單場敲出雙安,跑出2次盜壘成功,但道奇隊終場3比7不敵響尾蛇,中斷4連勝。

