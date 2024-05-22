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旅美台將3人同場先發　李灝宇砲轟陳柏毓

記者陳立勳／綜合報導

旅美小聯盟海盜隊2A投手陳柏毓，今天與旅美老虎2A打者「怪力男」李灝宇上演「台灣投打對決」，李灝宇在3局下砲轟陳柏毓，轟出中左外野陽春砲，陳柏毓先發4局失5分，吞下本季第4敗。

陳柏毓今天是本季第8場出賽、第7次先發，隊友鄭宗哲擔任5棒游擊手，對手老虎隊李灝宇則是先3棒二壘手。

1局下陳柏毓先投出保送，再被安打攻占一、三壘，隨後被盜上二壘，遭遇到李灝宇時讓他打成雙殺打，但之後再保送及被2支安打，在1局下失3分。二人在3局下再度對決，陳柏毓連投3個壞球，第4球就被李灝宇轟出中左外野的陽春砲。

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李灝宇今天擔任先發先發3棒二壘手，第3局第2打席從陳柏毓手中敲出陽春全壘打，也是個人本季第4轟，總計5打數1支安打，被三振1次，打擊率0.250，終場老虎2A以11比1大勝海盜2A。

陳柏毓先發4局，用了78球，49個好球，被擊出6支安打，包括1支全壘打，投出1次三振，2次四壞球，失掉5分自責分，開季吞下4連敗，防禦率6.11。

此外，海盜隊2A鄭宗哲今天先發守游擊，排在第5棒，4打數有1支安打，被三振1次，打擊率.202。

▲亞運中華隊李灝宇。（圖／記者林敬旻攝）
▲李灝宇。（圖／記者林敬旻攝）  

關鍵字： 旅美球員棒球

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