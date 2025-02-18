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亞洲盃明開打！林昀儒首對決中國19歲新星　高承睿再碰安宰賢

▲▼台灣桌球一哥林昀儒 。（圖／中華奧會提供）

▲台灣桌球一哥林昀儒 。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

第34屆亞洲盃桌球賽明（19）日登場，完整籤表今（18）日出爐，台灣一哥林昀儒第1階段預賽被分在第7組，將首次交手中國19歲新星陳垣宇，二哥高承睿落入第8組，再碰南韓名將安宰賢；台灣一姐鄭怡靜則要與日本一姐早田希娜爭分組第1。

今年亞洲盃在中國深圳舉行，僅設單打賽事，男單與女單各邀請32名好手參賽，第1階段預賽分為8組，每組前兩名可晉級16強淘汰賽。台灣本屆共有7人參戰，男單林昀儒、高承睿、馮翊新及黃彥誠，女單鄭怡靜、黃怡樺和簡彤娟。

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▲▼亞洲盃桌球賽男女單籤表出爐。（圖／翻攝自微博／ATT亞乒聯）

▲亞洲盃桌球賽男單籤表。（圖／翻攝自微博／ATT亞乒聯）

一哥林昀儒首戰陳垣宇　高承睿尋求再勝安宰賢

世界第14的台灣一哥林昀儒被分在第7組，與今年奪下馬斯開特挑戰賽冠軍的中國19歲新星陳垣宇、印度選手塔卡爾、新加坡18歲小將郭勇同組。值得一提的是，小林過去未曾交手過陳垣宇，以組內實力來看，雙方首次交手也將是關鍵的分組第1爭奪戰。

▲▼莊智淵與林昀儒、高承睿組成的中華桌球男團挺進8強。（圖／路透）

▲台灣桌球二哥高承睿。（圖／路透）

世界第21的台灣二哥高承睿則落入第8組，對手包括南韓名將安宰賢、哈薩克一哥傑拉希曼柯與印度選手德塞。小高去年曾在WTT澳門冠軍賽以3比2扳倒安宰賢，終止對戰2連敗，這次再交鋒，希望能延續這股氣勢，爭取晉級資格。

世界第55的馮翊新則與南韓一哥張禹珍、日本好手戶上隼輔及新加坡的周哲宇同在第6組。「海巡王子」黃彥誠被分在第5組，同組有中國左手名將林高遠、南韓趙大成及新加坡馮耀恩。

▲▼亞洲盃桌球賽男女單籤表出爐。（圖／翻攝自微博／ATT亞乒聯）

▲亞洲盃桌球賽女單籤表。（圖／翻攝自微博／ATT亞乒聯）

一姐鄭怡靜力抗早田希娜　黃怡樺強碰王曼昱

世界第12的台灣一姐鄭怡靜在女單第5組，將與世界第5的日本一姐早田希娜、泰國帕拉南及印度戈爾帕德交手。鄭怡靜與早田過去8次對決僅拿下2勝，正處於對戰3連敗，這次要力求突破。

▲▼一姐鄭怡靜領軍的中華隊桌球女團，雖然第1點雙打陳思羽、簡彤娟在開賽時打出氣勢，最後卻仍以0比3敗給中國，止步8強。（圖／路透）

▲台灣一姐鄭怡靜。（圖／路透）

世界第30的資深女將黃怡樺與中國名將王曼昱、南韓李恩惠與伊朗沙赫薩瓦里同屬第2組，要出線挑戰不小。小將簡彤娟則被分入第1組，將強碰世界球后孫穎莎，並與印度選手阿庫拉及卡達的艾拉·穆罕默德爭奪晉級機會。

關鍵字： 亞洲盃桌球賽林昀儒高承睿鄭怡靜

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