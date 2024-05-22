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江承諺轉戰台鋼變身防禦率王　餅總剖析「聰明」策略

▲▼台鋼雄鷹投手江承諺。（圖／記者林敬旻攝）
▲江承諺。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／天母報導

台鋼雄鷹左投江承諺今年開季表現優異，暫居聯盟防禦率王，前東家統一7-ELEVEn獅總教練林岳平觀察江承諺的進步。

2014年到2023年待在獅隊，江承諺2018年單季拿到8勝，去年透過交易轉戰台鋼，開季7場先發，戰績1勝3敗，投了41.1局，被擊出34支安打，包括2支全壘打，22次三振，7次四壞球，防禦率1.74，WHIP值0.99，目前是聯盟防禦率王。

談到江承諺今年轉變，林岳平表示，「台鋼有改變他的投球策略，跟以前完全不一樣，以前在我們這邊，我們希望他投出有品質的球，有威力的球，但經過這兩場對戰，我看起來不是，現在是如何有速差，怎麼控制在角落，如何把球控低。」

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林岳平進一步解釋，「因為江承諺有一個慢的曲球，以前曲球失投率比較高，當慢的曲球沒辦法取得好球，就容易被打，但這兩次交手，看起來慢速曲球投得更慢，可以投在好球，讓打者跟節奏都慢了一點，當打者想要抓節奏，突然又來一個直球，用不同模式面對比賽，算是比較聰明的方式解決打者，讓打者打出去的球，傷害降到最低。」

此外，林岳平認為，「江承諺的球速原本可以投138公里到142公里，但現在大概落在130公里到135公里，以前曲球球速有110公里到115公里，如今大概落在100公里到105公里，整體來說速差仍有30公里。」

林岳平表示，「除了直球之外，加上曲球、滑球、變速球都可以控制在低的位置，江承諺用不同的速度與軌跡，讓打者力量變得分散，有時候打者打得不差，但飛行力量不夠，而且他現在保送次數又少，要連續3支安打才能得分，攻勢不容易連貫。」

▲統一獅贏球，總教練林岳平與選手擊掌。（圖／記者林敬旻攝）
▲林岳平。（圖／記者林敬旻攝）  

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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