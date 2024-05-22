中職有吃有喝又有住　胡金龍看黃勇傳事件：理財多宣導



▲胡金龍。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／天母報導

前統一7-ELEVEn獅內野手黃勇傳上周傳出嚴重違反公司內部紀律，遭到獅隊開除，今天黃勇傳召開記者會說明，前隊友胡金龍也是曾經是球員工會理事長，胡金龍表示，「需要多宣導。」

黃勇傳由於因嚴重違反公司內部紀律，上禮拜遭到獅隊開除，胡金龍表示，「有些球員18歲進到職棒，一下子拿到一大筆錢，球員工會這邊可以幫助新進球員，做一些理財課程規劃，尤其剛接觸社會，沒有什麼概念，球員工會裡面有會計師，以前在美國小聯盟打球，球隊都會安排上課，教導如何投資理財，錢要怎麼規劃，至少有個概念。」

胡金龍表示，「現在中華職棒很多球隊在春訓都有安排理財課，但可能還要多宣導，長時間的宣導，尤其新進來的選手比較不瞭解，覺得賺錢來得快，高中生剛畢業，就有幾百萬在戶頭，覺得賺錢很容易，借貸這種事情本來就比較複雜，不知道他是怎麼借的。」

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2003年以15萬美元簽約金加入美國職棒道奇隊，胡金龍透露，「當初旅美拿到簽約金，主要是拿來家用，當年去美國小聯盟發展很辛苦，簽約金很多拿來當生活費，在中職有吃有喝又有住，住宿舍真的花不到什麼錢，不像小聯盟租房子與吃飯都要自己想辦法，甚至有些人是貼錢來打球，這筆簽約金就是拚一個機會，看能不能上到大聯盟。」