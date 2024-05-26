林振瑋打破最快球速　葉總不鼓勵徐若熙追尋



▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／桃園報導

美國職棒聖路易紅雀隊1A台灣投手林振瑋今天飆出生涯最速101英里（約162.5公里），刷新台灣投手最快球速，味全龍總教練葉君璋表示，「他本身有條件。」

今天林振瑋遭遇底特律老虎隊1A，首局首打席飆出101英里，刷新個人最速成績，但僅先發3.1局，用了80球，42個好球，被敲出8支安打，有1次三振，投出4次四壞球，失7分，6分自責分，防禦率2.79，球隊3比8輸球，林振瑋吞下本季第3敗。

林振瑋改寫球速紀錄，葉君璋認為，「他本身有條件，身體素質蠻重要，有時候球速快，不會只有單一，像是協調性不好的人，會比較容易受傷，有一定基本條件與基礎，再加上訓練就會好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

味全隊上有不少火球男，葉君璋表示，「我們這邊就是有基本動作，就是每個地方不同的秘訣，有些人會適合，但不是每個人都可以，會去看哪些投手的東西是相似的，也會去討論，整理出一套系統，這還蠻有趣的。」

味全龍徐若熙和統一7-ELEVEn獅古林睿煬最快投到157公里，富邦悍將投手曾峻岳投到158公里，葉君璋坦言，「畢竟球速快，受傷風險比較大，這是無庸置疑，他們是先發投手，要投這麼多局數與球數，多了1公里或是3公里，其實意義不大，曾峻岳相對來說，可以盡情去投，有機會更快。」

葉君璋表示，「林振瑋身體條件是好的，就像是日本職棒佐佐木朗希，身高也是很高，這也是有差，身高是有優勢的，雖然目前是先發培養，但走到一定程度，後面可能會再分，有可能之後就不是先發，如果可以先發，當然是最值錢。」

此外，葉君璋透露，「美國很多訓練都不是在球隊，季外還有6個月，除了球隊另外安排行程，想要增加球速與身體能力，都是要靠選手額外去練。」