「台灣最期待的投手」　樂天日籍教頭偏好徐若熙



▲古久保健二。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／桃園報導

美國職棒聖路易紅雀隊1A台灣投手林振瑋今天先發，飆出生涯最速101英里（約162.5公里），打破台灣投手最快球速紀錄，近年亞洲投手火球男越來越多，樂天桃猿日籍總教練古久保健二提出看法。

談到這幾年亞洲投手球速越飆越快，古久保健二表示，「這幾年日本火球男越來越多，這一點我也很有興趣，特別是日本職棒歐力士隊，球速都非常快，不管是誰都可以投到150公里，私底下有去問，可能是重量訓練。」

古久保健二透露，「今年球隊去宮崎打交流賽，有跟日職巨人隊三軍教練聊，在巨人隊三軍也有可以投到157公里的育成投手，有請教投球機制上的問題，瞭解如何訓練，提升身體素質。」

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古久保健二認為，「味全龍投手球速都蠻快，尤其是徐若熙，是今後台灣最期待的選手，統一7-ELEVEn獅投手古林睿煬雖然球速比較慢一點，但他是高壓的投手，球路轉速比較好一點，在我看來徐若熙比較好，因為變化球種比較多，古林睿煬就是直球與曲球為主，兩人型態不太一樣，兩人要去挑戰日職的機會都是有的，如果有機會的話，我也蠻想要看看，不是只有日職，美國職棒也可以挑戰。」

以前曾在日職樂天隊擔任教練，古久保健二表示，「岸孝之和則本昂大都是轉速很快的投手，則本昂大除了直球之外，指叉球和滑球都是很好的，則本昂大轉速平均有2300轉，最好有到2400轉。」

古久保健二透露，「以前有接過松井裕樹的球，滑球轉速特別好，有轉兩次的感覺。」