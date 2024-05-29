徐若熙出戰世界12強？　葉總談銳歐使用頻率



▲徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／天母報導

世界12強棒球賽完整賽程今天公布，味全龍投手徐若熙先前提到有意願參賽，但要看身體狀況，對此味全龍總教練葉君璋提出想法。

今年世界12強賽將在11月開打，B組預賽僅開幕戰在11月13日於名古屋巨蛋舉行，由地主日本對戰澳洲，其餘每場賽事都在台灣台北大巨蛋與天母棒球場舉行，其中中華隊5場比賽都在台北大巨蛋，對手依序為韓國、多明尼加、日本、澳洲以及古巴，每場都是晚上6點半開打。

葉君璋表示，「先前徐若熙有疲勞的狀況，現在都已經比較好，目前調整都沒有太大問題，本周末會回到一軍先發。」

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先前徐若熙受訪時提過，如果身體允許，加上球團同意，當然會有意願參賽，葉君璋表示，「會看若熙的狀況，因為不知道今年投到球季結束，會投到什麼程度，會以到時候的狀況來考量，先前有跟醫生討論過，今年球數與局數都不能超過生涯單季最多。」

葉君璋認為，「如果兩個挑一個，可能經典賽資格賽會比較有意義，經典賽資格賽要打贏，才有機會進到正賽，對決大聯盟球員。」

今年世界12強賽是在球季結束後要打，而經典賽資格賽則是在明年春訓期間，葉君璋表示，「那是調整的問題，所以其實差別不大，搞不好若熙這兩個國際賽都可以打，但也搞不好兩個都不能打，一切都看他身體狀況。」

此外，昨天味全龍前7局面對台鋼雄鷹，取得7分領先，第8局還是派出主力牛棚洋投銳歐（Rio Gomez），葉君璋表示，「昨天已經安排銳歐上場，今天可能不會再登板，牛棚還有陳冠偉和林凱威，我們有在算局數和球數，不可能讓他超過。」