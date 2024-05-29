接近新人連續場次安打紀錄　曾子祐：不要成為壓力



▲曾子祐。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者陳立勳／天母報導

台鋼雄鷹游擊手曾子祐近期連續16場敲出安打，距離聯盟新人連續場次紀錄18場不遠，曾子祐表示，「不要成為壓力。」

曾子祐開季以來打擊狀況穩定，38場出賽，1支全壘打，11分打點，上壘率0.399，長打率0.418，打擊率0.342，已經連續16場敲安，聯盟新人連續場次安打紀錄是2018年富邦悍將王正棠連續18場安打。

談到打擊狀況，曾子祐表示，「知道自己的角色與能力，不是長打型，就是把球打確實，不會想要強求長打，狀況好的時候，如果奢求更多，狀況就會掉下來，自己也知道，想法不會變，就是確實擊球，可能這樣才比較穩定。」

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曾子祐表示，「開季到現在有點超乎預期，希望可以維持，去年在二軍也是經過30場之後，狀況會有點下滑，所以心態上不能放鬆，多少會有點累，但就是多伸展，來到球場心態不能覺得累。」

今日賽前曾子祐打擊率0.342、54支安打，緊追在統一7-ELEVEn獅外野手邱智呈，曾子祐表示，「球場上不會想這些事情，當然希望場上越來越好，做好自己的事情。」

曾子祐透露，「可能是揮棒型態關係，把揮棒軌跡縮短，能揮棒的範圍就比較大，也知道自己的優點與缺點，發現對手針對缺點去攻擊，我有注意到，慢慢把缺點修正，今年就是加強揮棒速度。」

此外，曾子祐表示，「一軍投手實力都很好，幾乎不會遇到太好打的投手，我還是有些失投球沒有掌握好，最重要的是穩定，希望維持越長越好，當然是想要破紀錄，但不要成為壓力，如果能追平或是打破，都會很開心。」