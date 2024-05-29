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趙士強代理名人堂協會理事長　要把活動辦得更熱鬧

▲▼滿天星中華代表隊慶功宴,趙士強。（圖／記者李毓康攝）
▲趙士強。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／綜合報導

台灣棒球名人堂協會理事長莊國明因故請辭，臨時理監事會推舉原副理事長「微笑喬治」趙士強，擔任代理理事長，他同時也是現任中華民國棒球協會副理事長。

趙士強選手出身，在念台中市北屯國小時原本加入籃球隊，之後接觸棒球，開啟棒球生涯，國、高中時就讀屏東美和中學，畢業後就讀文化大學，國手及教練經歷完整，1984年還在洛杉磯奧運為我國拿下銅牌。

趙士強曾負責籌組味全龍球隊，並擔任過台灣大聯盟嘉南勇士、台北太陽隊總教練及那魯灣公司球團事業部總經理、行政院體育運動發展委員會體總諮詢委員。

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台灣棒球名人堂協會成立10年，趙士強成為首位選手、教練出身的理事長。他說：「雖然目前是代理，但我們出身棒球界，希望來幫棒球先進們做一點事，未來也希結合中華職棒及中華民國棒球協會，共同努力為棒球貢獻者留名千古。」

台灣棒球名人堂協會第11屆入堂名人頒證儀式，預定在7月20或21日的中華職棒明星賽前舉行，並訂8月5日在龍潭名人堂花園飯店舉辦銅雕揭幕及特展開幕活動，趙士強表示，「雖然名人堂目前遇到一些困難，但我們不僅要把今年的活動辦好，而且要辦得更熱鬧，希望得到社會各界和更多球迷的支持與參與。」

關鍵字： 名人堂中職棒球

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