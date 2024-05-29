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哈瑪星主動要求拚完封　洪總談王柏融雙安：他也辛苦啦

▲台鋼雄鷹王柏融。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲王柏融。（圖／台鋼雄鷹提供） 

記者陳立勳／天母報導

台鋼雄鷹29日6比0完封味全龍，台鋼洋投哈瑪星（Nick Margevicius）投出完封，加上王柏融也有雙安表現，賽後台鋼總教練洪一中表示，「他說這一場比賽是他的。」

哈瑪星投完9局，用了103球，76個好球，被擊出4支安打，送出8次三振，沒有任何四死球，無失分，拿到本季第3勝。

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談到哈瑪星表現，洪一中表示，「他跟小野寺賢人是球隊比較穩定的先發投手，本來第7局投完有問他，他說他可以投，只要丟1分就可以換，第8局投完，他就說這一場比賽是他的，今天天氣也涼涼的，所以就讓他投完。」

近期遇到打擊低潮，今天王柏融3打數敲出2支安打，有1分打點，洪一中表示，「他也辛苦啦，每天都要先發，前陣子有點感冒，有問他要不要休息，他是說不用，今天因為魔鷹（Steven Moya）落枕沒有上，今天讓他打指定打擊，比較輕鬆一點，每天守左外野，也跑得蠻遠，每場來回要跑18趟，也是蠻累的，後面有機會也會偶爾他讓他打指定打擊。」

今天是台鋼本季第4次完封對手，洪一中表示，「我們也被完封好幾次，算是有來有往。」

此外，第1局台鋼前3棒都擊出三壘界外飛球遭到接殺，洪一中表示，「想說怎麼會這樣，怎麼這麼巧合，而且都是三壘界外飛球，打球這麼久也沒碰過。」

關鍵字： 中職台鋼雄鷹

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