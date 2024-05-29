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生涯首場無四死球完封　哈瑪星不怪曾子祐失誤

記者陳立勳／天母報導

台鋼雄鷹29日6比0完封味全龍，台鋼洋投哈瑪星（Nick Margevicius）投出無四死球完封，賽後哈瑪星表示，「前一次無四死球完封已經是大學時期。」

哈瑪星投完9局，用了103球，76個好球，被擊出4支安打，送出8次三振，沒有任何四死球，無失分，拿到本季第3勝，獲選單場最有價值球員。

談到今天表現，哈瑪星表示，「今天是一場好的比賽，關鍵是第3局面對一、三壘有人，又遇到味全最好的打者吉力吉撈．鞏冠，克服這個困難，後面就越來越順，有掌握到比賽節奏。」

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哈瑪星表示，「今天投球數沒有影響很多，充滿著力量，可以繼續投下去，今天很快可以取得出局數，也取得球數領先，這是今天做得比較好的地方。」

今天球隊守備上發生3次失誤，其中曾子祐有2次，哈瑪星表示，「雖然我們很年輕，不管面對哪隊，都是盡量不失分，我在球隊最喜歡的打者就是曾子祐，不會因為他失誤就覺得怎麼樣，如果在同一局發生，就可以一起處理掉。」

哈瑪星透露，「上次投無四死球完封已經是大學時期，職棒生涯今天是第一次，可以完成無四死球完封是很有意義的事情，能成為隊史第一個投出完封勝的投手，也是很驕傲的事情。」

▲台鋼雄鷹洋將哈瑪星。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲哈瑪星。（圖／台鋼雄鷹提供） 

關鍵字： 中職台鋼雄鷹

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