大谷翔平開轟破低潮　道奇教頭早有預感

New York, have you Met Shohei? pic.twitter.com/aYMbOpZXH5 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 29, 2024



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發開轟，幫助道奇隊10比3打敗紐約大都會隊，賽後道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露賽前就有預感。

今天大谷翔平5打數敲出2支安打，包括本季第14發全壘打，根據日本媒體《Full Count》報導，這是大谷翔平本季得點圈的第一發全壘打，首次在大都會隊球場開轟，解鎖第26個球場，寫下日本球員紀錄，並且貢獻3分打點。

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大谷翔平在5月16日時曾經被牽制球打到左大腿，昨天雙重賽第2場休兵，近期打擊狀況不算理想，今天在相隔9場後開轟，道奇隊總教練羅伯斯提到，「不能說是恢復狀態100％，首打席敲出飛球出局，但打得很強勁，只是對方的守備太好，後來他就敲出反方向全壘打。」

羅伯斯表示，「就跟我賽前說的一樣，大谷翔平已經找回狀態，只要能夠打到好球，就展現應該有的力量。」