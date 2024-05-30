「一直很欣賞高國慶」　林威助看直播見證引退賽



▲林威助。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅45歲一壘手高國慶上周日完成引退賽，原本高國慶想要邀請前中信兄弟總教練林威助，可惜未能如願，雖然沒有親臨現場，不過林威助透過轉播參與引退儀式。

上周日高國慶舉辦引退賽，邀請從小一起長大或不同時期互相學習競爭的選手參與，包括楊騏嘉、李明進、林宗毅、陽東益、張志強、劉芙豪、黃龍義、徐余偉、王信民，但是陽建福、余文彬、蔡仲南、余進德，林威助因為有工作無法到場。

當天透過影片替高國慶送上祝福，林威助表示，「一直以來美和中學聚集很多高手，國中就知道國慶這號厲害人物，後來我回到中職也都會互相寒暄問候，對於他的自律及自我嚴謹，並且與球員間相處開朗隨和的態度相當佩服，這應該就是他能在球場上站穩20年的原因。」

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談到對於高國慶的印象，林威助坦言，「一直很欣賞國慶這種類型的球員，可以讓晚輩學習態度與精神，對於台灣棒球環境是很有幫助的，上禮拜天引退儀式統一球團與國慶都有特別邀請我到場觀禮，可惜剛好有事，所以透過影片表達祝福，當天我也透過手機直播觀賽，看到國慶差一點就敲出二壘安打，還為球隊打出打點，高潮迭起的戰況也很精彩。」

從轉播觀賞引退儀式，林威助認為，「看得出統一球團對於高國慶選手的重視及尊重，全場球迷和在觀看轉播的球迷都留下深刻的回憶，祝福他未來發展順利，健康的為台灣棒壇再戰20年。」



▲高國慶引退。（圖／統一球團提供）