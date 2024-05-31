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艾士特「丟不好會自責」　平野：精神值得學習

▲中信兄弟洋將艾士特。（圖／中信兄弟提供）
▲艾士特。（圖／中信兄弟提供） 

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟31日4比3險勝味全龍，中信左投艾士特（Eric Stout）繳出優質先發，賽後中信兄弟日籍總教練平野惠一提到，艾士特每一球都是拚全力去投。

艾士特先發6局，用了95球，69個好球，被擊出9支安打，投出5次三振，沒有任何四死球，失掉3分自責分，拿到本季第5勝，近期先發3連勝。

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談到艾士特表現，平野惠一表示，「艾士特本人心裡應該覺得還可以更好，但以內容來說其實已經很好，他站在投手丘的姿態，每一球都很專注，丟不好就會自責，每一球都是拚全力去投，希望他在投手丘上的精神，可以讓我們台灣的選手學習，我也從他身上學到東西，這種氛圍也感染到球隊。」

本場高宇杰單場敲出2支長打，包括生涯首支三壘安打，平野惠一認為，「高宇杰今天表現很好，面對鋼龍這種好投手，可以打2支安打，表現真的非常好，一直覺得高宇杰是很好的打者，會放在第9棒，是因為他擔任捕手，希望他專注在配球，好好引導投手，今天打擊表現有發揮，也是順利的帶領投手。」

今天球隊中止3連敗，平野惠一表示，「前幾場比賽本來是可以贏的比賽，最後結果輸掉，像是今天這種小比分的比賽可以獲勝，實在是太好了。」

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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