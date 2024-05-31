郭天信差點撲到　高宇杰首支三壘打：有點喘



▲高宇杰。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟31日4比3打敗味全龍，中信捕手高宇杰單場掃出兩支長打，包括生涯首支三壘安打，也是贏球功臣之一， 賽後高宇杰笑說，「有點喘。」

今天高宇杰2打數敲出2支安打，包括一支二壘打與三壘打，還有1次四壞球，有1分打點，本季首次獲選單場最有價值球員。

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高宇杰表示，「沒想到會拿到單場最有價值球員，原本想說應該是張志豪，因為志豪學長打的那2分蠻關鍵。」

今年打擊方面有所提升，目前打擊率0.264，高宇杰表示，「把自己該做的做好，選球是比較想要去突破的，把壞球選掉，自然就會有好的球，平野惠一總教練有灌輸觀念給我們，捕手在守備上面比較重要，要更細心去做。」

敲出生涯首支三壘安打，高宇杰表示，「因為第一次，所以印象深刻，不會累，但會有點喘，很開心對於球隊有貢獻，自己也很驚訝單場有兩支長打，可以幫助到球隊。」

高宇杰認為，「郭天信那一球也是差點撲到，才給我機會跑出三壘安打，當下就是專注跑壘，其實我對每個投手，都沒有期待有太好表現，就是以守備為主。」

今天搭配洋投艾士特（Eric Stout），高宇杰表示，「他有一些大動作，氣自己沒有丟好，先等他喊完，我會給他一些肢體動作鼓勵。」