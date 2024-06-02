快訊／大谷達成大聯盟生涯百轟百盜　日本球員第二人

Keepin' it 100.



Congratulations on 100 career stolen bases, Shohei! pic.twitter.com/uvvLtBC48a — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 2, 2024

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發出賽，面對科羅拉多落磯隊，大谷翔平第3局跑出生涯第100次盜壘成功，達成大聯盟生涯百轟百盜里程碑。

今天大谷翔平擔任先發指定打擊，排在第2棒，第1局首打席擊出左外野飛球被接殺，第3局選到四壞球保送，一上壘馬上發動盜壘成功，跑出本季第14次盜壘成功，也是生涯第100次盜壘成功，但沒想到上到二壘後，後面遭到投手牽制出局，同時大谷翔平生涯累積185轟，完成大聯盟生涯百轟百盜紀錄。

本場大谷翔平完成百盜，成為史上第3位在大聯盟創造百盜的日本選手，前2位分別是鈴木一朗（509次盜壘成功）、松井稼頭央（102次盜壘成功），也是繼鈴木一朗之後，史上第二位日本球員在大聯盟達成百轟百盜的紀錄。

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▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）