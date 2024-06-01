林泓育2分砲、馮健庭關鍵美技　樂天9比5擊敗台鋼

記者陳立勳／綜合報導

樂天桃猿1日在高雄澄清湖球場交手台鋼雄鷹，樂天推出洋投威能帝（Pedro Fernandez），對上台鋼施子謙，本場樂天打線敲出15支安打，包括林泓育轟出2分砲，終場9比5擊敗台鋼。

台鋼首局先馳得點，開路先鋒曾子祐擊出安打加上盜壘，張肇元適時安打，第2局樂天有所回擊，朱育賢選到保送，施子謙出現生涯首次投手犯規，跑者上到二壘，廖健富補上安打，帶有1分打點，後面馬傑森擊出二壘安打，嚴宏鈞再敲出安打，各有1分打點。

第3局樂天再得分，梁家榮擊出二壘安打，朱育賢接力安打，先打下1分，馬傑森擊出安打，又拿到1分，樂天4分領先。

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台鋼第4局和第6局一共追回3分，雙方差距回到1分，第7局兩隊各得1分，樂天第8局馮健庭率先敲出二壘打，最後靠著暴投回到本壘得分，後面林泓育補上2分砲，比賽就此定調，樂天4分差勝出，其中馮健庭替補上場，第7局演出五星級美技雙殺守備，也是樂天贏球功臣之一，獲選單場最有價值球員。

威能帝先發5局，用了90球，68個好球，被擊出12支安打，投出5次三振，沒有任何四死球，失掉5分自責分，取得本季第5勝。

施子謙先發3局，用了59球，40個好球，被擊出7支安打，投出1次三振，1次四壞球，失5分，4分自責分，吞下本季第2敗。



▲林泓育。（圖／記者黃克翔攝）