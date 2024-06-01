運動雲

>

林泓育2分砲、馮健庭關鍵美技　樂天9比5擊敗台鋼

記者陳立勳／綜合報導

樂天桃猿1日在高雄澄清湖球場交手台鋼雄鷹，樂天推出洋投威能帝（Pedro Fernandez），對上台鋼施子謙，本場樂天打線敲出15支安打，包括林泓育轟出2分砲，終場9比5擊敗台鋼。

台鋼首局先馳得點，開路先鋒曾子祐擊出安打加上盜壘，張肇元適時安打，第2局樂天有所回擊，朱育賢選到保送，施子謙出現生涯首次投手犯規，跑者上到二壘，廖健富補上安打，帶有1分打點，後面馬傑森擊出二壘安打，嚴宏鈞再敲出安打，各有1分打點。

第3局樂天再得分，梁家榮擊出二壘安打，朱育賢接力安打，先打下1分，馬傑森擊出安打，又拿到1分，樂天4分領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鋼第4局和第6局一共追回3分，雙方差距回到1分，第7局兩隊各得1分，樂天第8局馮健庭率先敲出二壘打，最後靠著暴投回到本壘得分，後面林泓育補上2分砲，比賽就此定調，樂天4分差勝出，其中馮健庭替補上場，第7局演出五星級美技雙殺守備，也是樂天贏球功臣之一，獲選單場最有價值球員。

威能帝先發5局，用了90球，68個好球，被擊出12支安打，投出5次三振，沒有任何四死球，失掉5分自責分，取得本季第5勝。

施子謙先發3局，用了59球，40個好球，被擊出7支安打，投出1次三振，1次四壞球，失5分，4分自責分，吞下本季第2敗。

▲▼0416 中職味全戰樂天桃猿-林泓育。（圖／記者黃克翔攝）
▲林泓育。（圖／記者黃克翔攝） 

關鍵字： 中職樂天桃猿

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

三壘打「還跑得動」　張志豪炒氣氛：這是學長該做的

三壘打「還跑得動」　張志豪炒氣氛：這是學長該做的

「跨欄」當下瞬間判斷　平野笑：腿短不是那麼好跨

「跨欄」當下瞬間判斷　平野笑：腿短不是那麼好跨

張志豪首局清壘、許基宏開轟　兄弟7比3送味全3連敗

張志豪首局清壘、許基宏開轟　兄弟7比3送味全3連敗

黃仁勳大巨蛋開球加持　象龍戰29688人刷新中職紀錄

黃仁勳大巨蛋開球加持　象龍戰29688人刷新中職紀錄

「打擊不可能一直高檔」　兄弟日籍教頭強調內容

「打擊不可能一直高檔」　兄弟日籍教頭強調內容

陳禹勳開始復健賽　蔣少宏下周有機會回歸

陳禹勳開始復健賽　蔣少宏下周有機會回歸

誤會黃仁勳是華裔投手　林智勝回想最深刻接捕經驗

誤會黃仁勳是華裔投手　林智勝回想最深刻接捕經驗

初登大巨蛋開球小緊張　黃仁勳秀台語：昨天不好睡

初登大巨蛋開球小緊張　黃仁勳秀台語：昨天不好睡

興奮見到黃仁勳　葉總變小粉絲：想跟他合照

興奮見到黃仁勳　葉總變小粉絲：想跟他合照

黃仁勳穿上味全93號球衣開球　葉總親自陪同練習

黃仁勳穿上味全93號球衣開球　葉總親自陪同練習

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

熱門新聞

黃仁勳穿上味全93號球衣開球　葉總親自陪同練習

初登大巨蛋開球小緊張　黃仁勳秀台語：昨天不好睡

王威晨賽前傳球練習　意外被曾頌恩強襲球擊中

清爽！大谷翔平「俐落短髮」現身球場　手臂狀況逐漸恢復

黃仁勳大巨蛋開球加持　象龍戰29688人刷新中職紀錄

快訊／台啤雲豹4連勝勇奪隊史T1首冠　表弟卡森斯狂轟24分24籃板

讀者回應

﻿

熱門新聞

1黃仁勳穿上味全93號　葉總陪練球

2登大巨蛋開球緊張　黃仁勳秀台語

3王威晨賽前傳球練習　意外被擊中

4清爽！大谷翔平「俐落短髮」現身球場

5黃仁勳開球　象龍戰29688人紀錄

最新新聞

1林泓育2分砲　樂天9比5擊敗台鋼

2黃仁勳現身中職開球！穿93號背後故事曝

3球探到場大失分　古林睿煬：沒太大差別

4三壘打還跑得動　張志豪：該做的

59下化解滿壘險勝！餅總：心驚膽跳

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

統一獅「萊恩」挑戰連續16翻　網見流暢後手翻：最強吉祥物

慈妹熱舞突被攝影師撞飛　嚇翻回頭...笑場繼續應援

慶祝「舊金山台灣日」　黃仁勳開球＋蕭美琴祝賀

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366