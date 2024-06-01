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「跨欄」當下瞬間判斷　平野笑：腿短不是那麼好跨

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者林敬旻攝）
▲中信兄弟日籍總教練平野惠一。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟1日7比3打敗味全龍，中信先發投手猛登（Daniel Mengden）第6局由於不滿好球帶判決，與主審有所爭執，當下中信兄弟日籍總教練平野惠一「跨欄」上前化解衝突。

猛登先發5.2局，用了106球，65個好球，被擊出4支安打，投出6次三振，2次四壞球，2次觸身球，失掉1分自責分，拿到本季第5勝，近期先發3連勝。

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第6局猛登面對味全打者陳品捷，用肢體語言表達對於主審好壞球判決不滿，平野惠一當下從休息室跨出欄杆衝往主審，平野惠一表示，「那時候覺得蠻危險，怕猛登被判退場，他相信當下兩邊處於比較興奮的狀態，雙方要冷靜下來。」

平野惠一坦言，「因為我比較矮，腿也比較短，要跨欄不是這麼好跨，如果從欄杆旁邊過去，可能會來不及，這是當下瞬間的判斷。」

撇開第6局狀況，評價今天猛登表現，平野惠一認為，「可能中間有幾局有危機，但都可以守下來，在他先發局數裡面，盡量把失分壓低，第1局江坤宇的守備蠻關鍵。」

今天比賽中安排周思齊代跑，平野惠一表示，「確實希望讓周思齊挑戰生涯百盜，蠻可惜沒有成功，本來就不是那麼容易達成，盜壘成功不是簡單的事情，大家都會全力幫周思齊完成百盜目標，希望他繼續加油。」

另外，今天張志豪單場3打數敲出2支安打，貢獻3分打點，平野惠一表示，「志豪幫了球隊非常大的忙，在板凳席上也是一直炒熱氣氛，幫忙帶學弟，非常感謝志豪。」

關鍵字： 中職中信兄弟

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