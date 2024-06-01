三壘打「還跑得動」　張志豪炒氣氛：這是學長該做的



▲張志豪。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟1日7比3打敗味全龍，中信37歲外野手張志豪單場掃出雙安，包辦3分打點，其中本季首支三壘打出爐，賽後張志豪笑說，「還跑得動。」

今天張志豪3打數敲出2支安打，包括首局敲出清壘的三壘打，還有一支二壘打，貢獻3分打點，張志豪表示，「在二軍有調整到最好才上來一軍，長打也都是運氣，有時候打得好，也是會被接到。」

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賽前面對老隊友伍鐸（Bryan Woodall），對戰打擊率僅有0.244，第1局就掃出關鍵三壘打，張志豪認為，「那只是數據，比賽不一樣，對戰很多次，有一些配球都很熟悉，當下有抓到配球，有鎖定到想要打的球路，設定到位置就會出棒。」

先前曾經設下100支三壘安打目標，今天敲出生涯第67支三壘打，張志豪笑說，「還跑得動，距離自己之前設定的目標還有一點距離，希望可以達成。」

此外，中信兄弟日籍總教練平野惠一透露張志豪在休息室都會幫忙炒氣氛，張志豪認為，「這是學長該做的，必須在場上有一些表現，才能帶動學弟，就像之前說的，把自己做好，學弟自然會跟上，就像以前彭政閔、周思齊、陳江和他們一樣，我只是延續下來。」