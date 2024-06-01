運動雲

>

三壘打「還跑得動」　張志豪炒氣氛：這是學長該做的

▲中信兄弟張志豪。（圖／中信兄弟提供）
▲張志豪。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟1日7比3打敗味全龍，中信37歲外野手張志豪單場掃出雙安，包辦3分打點，其中本季首支三壘打出爐，賽後張志豪笑說，「還跑得動。」

今天張志豪3打數敲出2支安打，包括首局敲出清壘的三壘打，還有一支二壘打，貢獻3分打點，張志豪表示，「在二軍有調整到最好才上來一軍，長打也都是運氣，有時候打得好，也是會被接到。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽前面對老隊友伍鐸（Bryan Woodall），對戰打擊率僅有0.244，第1局就掃出關鍵三壘打，張志豪認為，「那只是數據，比賽不一樣，對戰很多次，有一些配球都很熟悉，當下有抓到配球，有鎖定到想要打的球路，設定到位置就會出棒。」

先前曾經設下100支三壘安打目標，今天敲出生涯第67支三壘打，張志豪笑說，「還跑得動，距離自己之前設定的目標還有一點距離，希望可以達成。」

此外，中信兄弟日籍總教練平野惠一透露張志豪在休息室都會幫忙炒氣氛，張志豪認為，「這是學長該做的，必須在場上有一些表現，才能帶動學弟，就像之前說的，把自己做好，學弟自然會跟上，就像以前彭政閔、周思齊、陳江和他們一樣，我只是延續下來。」

關鍵字： 中職中信兄弟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「跨欄」當下瞬間判斷　平野笑：腿短不是那麼好跨

「跨欄」當下瞬間判斷　平野笑：腿短不是那麼好跨

張志豪首局清壘、許基宏開轟　兄弟7比3送味全3連敗

張志豪首局清壘、許基宏開轟　兄弟7比3送味全3連敗

黃仁勳大巨蛋開球加持　象龍戰29688人刷新中職紀錄

黃仁勳大巨蛋開球加持　象龍戰29688人刷新中職紀錄

「打擊不可能一直高檔」　兄弟日籍教頭強調內容

「打擊不可能一直高檔」　兄弟日籍教頭強調內容

陳禹勳開始復健賽　蔣少宏下周有機會回歸

陳禹勳開始復健賽　蔣少宏下周有機會回歸

誤會黃仁勳是華裔投手　林智勝回想最深刻接捕經驗

誤會黃仁勳是華裔投手　林智勝回想最深刻接捕經驗

初登大巨蛋開球小緊張　黃仁勳秀台語：昨天不好睡

初登大巨蛋開球小緊張　黃仁勳秀台語：昨天不好睡

興奮見到黃仁勳　葉總變小粉絲：想跟他合照

興奮見到黃仁勳　葉總變小粉絲：想跟他合照

黃仁勳穿上味全93號球衣開球　葉總親自陪同練習

黃仁勳穿上味全93號球衣開球　葉總親自陪同練習

王威晨賽前傳球練習　意外被曾頌恩強襲球擊中

王威晨賽前傳球練習　意外被曾頌恩強襲球擊中

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

黃仁勳穿上味全93號球衣開球　葉總親自陪同練習

初登大巨蛋開球小緊張　黃仁勳秀台語：昨天不好睡

王威晨賽前傳球練習　意外被曾頌恩強襲球擊中

清爽！大谷翔平「俐落短髮」現身球場　手臂狀況逐漸恢復

黃仁勳大巨蛋開球加持　象龍戰29688人刷新中職紀錄

快訊／台啤雲豹4連勝勇奪隊史T1首冠　表弟卡森斯狂轟24分24籃板

讀者回應

﻿

熱門新聞

1黃仁勳穿上味全93號　葉總陪練球

2登大巨蛋開球緊張　黃仁勳秀台語

3王威晨賽前傳球練習　意外被擊中

4清爽！大谷翔平「俐落短髮」現身球場

5黃仁勳開球　象龍戰29688人紀錄

最新新聞

1林泓育2分砲　樂天9比5擊敗台鋼

2黃仁勳現身中職開球！穿93號背後故事曝

3球探到場大失分　古林睿煬：沒太大差別

4三壘打還跑得動　張志豪：該做的

59下化解滿壘險勝！餅總：心驚膽跳

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

統一獅「萊恩」挑戰連續16翻　網見流暢後手翻：最強吉祥物

慈妹熱舞突被攝影師撞飛　嚇翻回頭...笑場繼續應援

慶祝「舊金山台灣日」　黃仁勳開球＋蕭美琴祝賀

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366