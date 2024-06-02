劉基鴻調離中心棒次　高須洋介談打序考量



▲味全龍隊首席教練高須洋介。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／台北報導

味全龍2日在台北大巨蛋交手中信兄弟，賽前味全宣布教練團調整，原本打擊統籌教練高須洋介轉任首席教練，今天負責安排先發打序。

從打擊統籌轉為首席教練，高須洋介認為，「身為職棒選手，還是有很多可以學習的地方，選手要知道該做什麼，或是能做什麼，拿出最好的表現。」

高須洋介表示，「拿冠軍是去年的事情，重點要放在未來，每天都要設定小目標，如何成為一個更好的選手。」

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近期味全進攻在得點圈發揮不太理想，高須洋介表示，「比賽常常發生差一點或是差一分，我們就是在等待，可以大量得分的時候，現在是球隊選手需要努力的地方。」

高須洋介坦言，「不只是心態上的問題，選手每天都要去想怎麼改善，這是選手要去思考的，得分的問題不只是安打，還有出局的內容，出局的內容也很重要。」

今天味全在打序上有所調整，劉基鴻離開中心棒次，排到第6棒，李凱威、吉力吉撈．鞏冠、黃柏豪扛下3到5棒，開路先鋒則是林孝程，高須洋介表示，「打線順暢度很重要，打序每天針對對方投手去安排，每天都會不一樣，如果有嘗試的價值，棒次就會去調整，會比較有彈性。」