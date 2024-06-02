伍鐸被判超時打亂節奏　對規則執行有疑惑

記者陳立勳／台北報導

味全龍洋投伍鐸（Bryan Woodall）昨天先發面對中信兄弟，其中首局面對陳俊秀被判超時，導致變成保送，不料後續陣腳大亂，單局丟掉4分，針對今年限時規定，伍鐸坦言心中有疑惑。

伍鐸昨天先發5.2局，用了101球，63個好球，被擊出8支安打，包括1支全壘打，投出2次三振，2次四壞球，丟掉本季單場最高6分自責分，承擔本季第3敗。

昨天伍鐸在第1局面對陳俊秀，由於超時被判壞球，結果四壞球保送陳俊秀，滿壘狀況下被張志豪敲出清壘的三壘打，單局丟掉4分，伍鐸表示，「大巨蛋的設計，看捕手的時候，因為要看時間，所以要特別抬頭，沒有像是天母球場計時器的位置，眼睛餘光就可以看到，昨天面對陳俊秀，時間已經剩下8秒，但陳俊秀還沒有看我，就像之前也有抓過一樣的狀況，但昨天沒有因為打者超時被判好球，。」

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伍鐸表示，「昨天退開投手板，但計時器沒有停，所以有一些疑問，一般來說退開投手板，計時器應該是重頭，但都沒有停，以為主審沒有給暫停，所以有點疑問，才去詢問主審，不是要造成什麼麻煩，只是要搞清楚狀況。」

伍鐸表示，「那一球很專心在看跑者，沒有特別注意計時器，站在投手角度，投手要看大巨蛋計時器有點困難，或許可以調整計時器的位置，這是一點建議。」

伍鐸表示，「知道退開投手板，要不要給暫停是主審權力，所以當下只是確認，不是誰的錯，如果裁判有喊暫停的話，看到計時器還在跑，會有點疑問。」

伍鐸表示，「其實很贊同限時來加快比賽速度，如果可以執行得更確實，那就更好了，有時候一接到球開始計時，有時候拿到球走一圈才開始計時，不知道什麼時間點開始，有時候裁判在等打者進來我理解這都是裁判的專業，有時候給選手確定怎麼執行，也比較好遵守，昨天只是瞭解狀況。」

伍鐸表示，「確實那個判決改變了節奏，也改變了一切，有時候難免會被影響，昨天就是想要搞清楚，以後要怎麼做，有聽說有人討論我投球時間，拖得比較久，就有出現還沒準備好，已經開始計時，有時候早計時，有時候晚計時，再次強調不是誰的錯，這是新的制度，大家都在調整與適應，身為選手要清楚知道聯盟要的是什麼，才能確實執行。」



▲伍鐸。（圖／記者李毓康攝）