運動雲

>

看出徐若熙有點緊張　葉總納悶岳政華短打認定

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）
▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／台北報導

味全龍2日6比2打敗中信兄弟，中止3連敗，第5局岳政華觸擊短打，造成對方傳球失誤上壘，但疑似有妨礙狀況，結果裁判認定沒有問題，賽後味全龍總教練葉君璋依舊覺得納悶。

今天味全調整先發打序，改由林孝程擔任開路先鋒，收到不錯效果，林孝程繳出3安猛打賞，包括勝利打點，獲選單場最有價值球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉君璋表示，「今天感覺起來更換棒次，攻擊有活絡起來，今年一開始就是設定林孝程打第1棒，因為受傷或是種種原因，後來開季缺席，本來安排的棒次有點亂掉。」

徐若熙先發5.2局，用了生涯單場最多97球，62個好球，被擊出5支安打，送出8次三振，4次四壞球，失掉1分自責分，拿到本季第3勝。

談到徐若熙狀況，葉君璋表示，「看起來算是不錯，有一點點緊張，看起來太過於小心，球隊的狀況當然會讓他有點壓力，想要幫助球隊止敗，球隊狀況蠻低迷，得分也很少，所以感覺出來有一點壓力，尤其這麼多人在看，相信他會越來越好。」

今天徐若熙投到97球，突破生涯新高，葉君璋表示，「對徐若熙有做一些規劃，之前休息比較少，球數就會比較少，這次休息比較久，其實投到這個球數，就是蠻正常，下次還有機會再投到90球，只要不要投得太掙扎，90球或是100球都有可能。」

第5局岳政華短打，疑似有妨礙守備，葉君璋上前詢問，經過輔助判決，仍然維持原判，葉君璋表示，「我覺得有點納悶，還沒有觸擊支前，腳就已經先踩進去線內，以後這樣打者是不是都可以踩進去，這樣已經有一點妨礙，但裁判給我的解釋是沒有，但我對於這個東西有疑問，這樣可以嗎？這是蠻奇妙的事情。」

此外，新秀劉俊緯第8局敲出2分打點全壘打，也是生涯首轟，葉君璋表示，「不容易，在這個場面，在球隊沒有那麼順利，對我們影響蠻大的。」

關鍵字： 中職味全龍

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林孝程猛打賞、劉俊緯首轟　味全6比2打敗兄弟止3連敗

林孝程猛打賞、劉俊緯首轟　味全6比2打敗兄弟止3連敗

象龍3連戰最終場16818人　味全寫大巨蛋首破10萬人球隊

象龍3連戰最終場16818人　味全寫大巨蛋首破10萬人球隊

魔鷹首局陽春砲　猿鷹戰大雨保留到6月30日續戰

魔鷹首局陽春砲　猿鷹戰大雨保留到6月30日續戰

伍鐸被判超時打亂節奏　對規則執行有疑惑

伍鐸被判超時打亂節奏　對規則執行有疑惑

兄弟新洋投初登板對樂天　象魔力最快下周首場實戰

兄弟新洋投初登板對樂天　象魔力最快下周首場實戰

劉基鴻調離中心棒次　高須洋介談打序考量

劉基鴻調離中心棒次　高須洋介談打序考量

美日球探聚焦徐若熙　葉總：他的心臟不用擔心

美日球探聚焦徐若熙　葉總：他的心臟不用擔心

快訊／味全龍教練團異動　葉總說明調整原因

快訊／味全龍教練團異動　葉總說明調整原因

大谷百盜達陣、山本由伸優質先發　道奇4比1擊退落磯

大谷百盜達陣、山本由伸優質先發　道奇4比1擊退落磯

快訊／大谷達成大聯盟生涯百轟百盜　日本球員第二人

快訊／大谷達成大聯盟生涯百轟百盜　日本球員第二人

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

熱門新聞

快訊／味全龍教練團異動　葉總說明調整原因

打造新世代「最強中華男籃」　籃協邀游艾喆、陳將双等28人培訓

快訊／前悍將左投肯特加盟樂天桃猿　預計下周抵台

確定了！法國巨星姆巴佩加盟皇馬　2月就做好決定下周官宣

快訊／大谷達成大聯盟生涯百轟百盜　日本球員第二人

兄弟新洋投初登板對樂天　象魔力最快下周首場實戰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍教練團異動　葉總說明原因

2打造最強中華男籃　籃協邀28新星培訓

3左投肯特加盟桃猿　預計下周抵台

4確定了！法國巨星姆巴佩加盟皇馬

5大谷大聯盟百轟百盜　日本第二人

最新新聞

1謝淑薇法網衛冕夢碎 女雙爆冷次輪止步

2「隨便帶謹慎」　林孝程開路猛打

3美日球探觀戰習慣　徐若熙：贏球

4林昱堂1公分之差驚險守住跳遠金牌！

5U12中華隊培訓名單出爐

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

#黃仁勳 初登大巨蛋開球　致詞秀台語：我很緊張

黃仁勳穿味全93號球衣開球　葉君璋總教練親自陪同練習

味全龍比賽輝達創辦人黃仁勳開球_2機正面

味全龍比賽輝達創辦人黃仁勳開球

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366