看出徐若熙有點緊張　葉總納悶岳政華短打認定



▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／台北報導

味全龍2日6比2打敗中信兄弟，中止3連敗，第5局岳政華觸擊短打，造成對方傳球失誤上壘，但疑似有妨礙狀況，結果裁判認定沒有問題，賽後味全龍總教練葉君璋依舊覺得納悶。

今天味全調整先發打序，改由林孝程擔任開路先鋒，收到不錯效果，林孝程繳出3安猛打賞，包括勝利打點，獲選單場最有價值球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉君璋表示，「今天感覺起來更換棒次，攻擊有活絡起來，今年一開始就是設定林孝程打第1棒，因為受傷或是種種原因，後來開季缺席，本來安排的棒次有點亂掉。」

徐若熙先發5.2局，用了生涯單場最多97球，62個好球，被擊出5支安打，送出8次三振，4次四壞球，失掉1分自責分，拿到本季第3勝。

談到徐若熙狀況，葉君璋表示，「看起來算是不錯，有一點點緊張，看起來太過於小心，球隊的狀況當然會讓他有點壓力，想要幫助球隊止敗，球隊狀況蠻低迷，得分也很少，所以感覺出來有一點壓力，尤其這麼多人在看，相信他會越來越好。」

今天徐若熙投到97球，突破生涯新高，葉君璋表示，「對徐若熙有做一些規劃，之前休息比較少，球數就會比較少，這次休息比較久，其實投到這個球數，就是蠻正常，下次還有機會再投到90球，只要不要投得太掙扎，90球或是100球都有可能。」

第5局岳政華短打，疑似有妨礙守備，葉君璋上前詢問，經過輔助判決，仍然維持原判，葉君璋表示，「我覺得有點納悶，還沒有觸擊支前，腳就已經先踩進去線內，以後這樣打者是不是都可以踩進去，這樣已經有一點妨礙，但裁判給我的解釋是沒有，但我對於這個東西有疑問，這樣可以嗎？這是蠻奇妙的事情。」

此外，新秀劉俊緯第8局敲出2分打點全壘打，也是生涯首轟，葉君璋表示，「不容易，在這個場面，在球隊沒有那麼順利，對我們影響蠻大的。」