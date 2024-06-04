教士內野手涉賭恐遭終身禁賽　美媒爆還有4人被調查



▲美國職棒聖地牙哥教士隊馬坎諾。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒今年季初才傳出洛杉磯道奇隊大谷翔平前翻譯水原一平賭博事件，根據美國媒體報導，美國職棒聖地牙哥教士隊內野手馬坎諾（Tucupita Marcano）涉及下注大聯盟賽事，恐面臨終身禁賽處分，目前馬正接受大聯盟調查。

24歲馬坎諾在2016年被教士隊簽下，2021年被交易至匹茲堡海盜隊，去年11月被教士隊讓渡，最後被球隊撿回，今年因為前十字韌帶撕裂，還沒有出賽。

依照報導指出，馬坎諾上季效力海盜隊一度進入傷兵名單，那段時間涉及多場海盜隊賽事簽賭，目前具體細節還沒有完全釐清，根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）透露，雖然調查還在進行中，但官方可能很快就會做出終身禁賽的決定，可能另外4名球員也涉嫌在小聯盟賽事中下注，需要接受調查。

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教士隊聲明提到，「我們對大聯盟正在調查此事完全知情，當時涉案球員是在另一個球隊，不屬於教士隊。在調查過程完成以前，我們不會發表任何評論。」

今年開季除了前大谷翔平翻譯水原一平遭控非法運動博弈，欠下大筆賭債，還有勇士小聯盟野手、大谷前天使隊友佛列契（David Fletcher），先前也爆出大谷翔平前隊友佛萊契爾（David Fletcher）也涉及非法賭博，而且跟水原一平是同一個組頭。