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「應該是要下二軍」　平野談林吳晉瑋跑壘失誤

記者陳立勳／桃園報導

中信兄弟前天2比6輸給味全龍，中信兄弟第5局想要使用雙盜壘，但三壘跑者林吳晉瑋跑到一半想回頭，最後戰術失敗，中信兄弟日籍總教練平野惠一看完也直呼可惜。

前天中信與味全之戰，原本中信無人出局一、三壘有人，下達雙盜壘戰術，三壘跑者林吳晉瑋跑到一半想回三壘，結果遭到觸殺，當下平野惠一也只能嘆氣直搖頭。

談到那一球，平野惠一表示，「說實話那時候希望林吳晉瑋確實跑本壘，本來是希望1分可以回來，無人出局二壘有人，江坤宇後面最低限度可以把隊友送到三壘，之後又是第3棒和第4棒，那時候是有機會打敗徐若熙的，那天徐若熙狀況蠻不錯，直球球威非常好，變化球非常犀利，變速球掉得很好，想要連續安打得分機率是比較低，所以是比較可惜的。」

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平野惠一表示，「在那個時候為什麼要下這個暗號，希望選手可以充分瞭解用意是什麼，未來遇到一樣的狀況，選手能先想到。」

此外，平野惠一坦言，「犯了這樣的錯，應該是要下二軍，要下放選手到二軍很簡單，但是希望藉由這樣的經驗，可以成長更多，不只是林吳晉瑋，在比賽之前就要讓選手知道，教練有什麼樣的策略。」

▲讀賣巨人訪台賽，中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者林敬旻攝）
▲中信兄弟日籍總教練平野惠一。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中職中信兄弟

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