「喜歡節奏快一點」　克迪談兄弟4洋投競爭



▲克迪。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／桃園報導

中信兄弟4日5比0完封樂天桃猿，中信左投克迪（Kirk McCarty）一軍初登板，送出7局無失分，賽後克迪表示，「大家都做得很棒。」

本場克迪先發7局用了105球，71個好球，被擊出5支安打，投出3次三振，2次四壞球，無失分，順利拿下來台首勝，獲選單場最有價值球員。

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談到今天整體表現，克迪表示，「今天守備方面大家都做得很棒，前5局試著進攻好球帶，捕手高宇杰配球也配得很好，牛棚教練艾迪頓（Nick Additon）對於中華職棒打者很熟悉，我有跟他討論，試著把每個打者解決，身為先發投手，如果前面隊友先得分，會得到很大的激勵。」

克迪認為，「我們目前有4個洋投，實力都非常好，很幸運我們都有這麼好的實力，尤其是下半季，如果可以輪替，對於球隊來說，會是件好事。」

開季因為左手肘傷勢缺陣，今天才在一軍完成初登板，克迪表示，「從復原到今天這場比賽，過程中很辛苦，盡全力把每天該做的進度做好，行政人員也都很幫忙，讓自己準備好，等待這個機會到來。」

此外，投球節奏十分明快，克迪表示，「我喜歡快一點，節奏快一點，對於守備比較好，之前在二軍都有設定球數，一軍投到100球是沒有問題的，希望可以幫助球隊。」