大谷翔平連3戰敲安　道奇單場3轟11比7擊倒海盜



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發出賽，交手匹茲堡海盜隊，本場大谷翔平6打數敲出1支安打，近期連續3場安打，道奇隊打線單場出現3轟，終場11比7打敗海盜隊，中止2連敗，系列賽避免遭到橫掃。

今天大谷翔平擔任先發指定打擊，排在第2棒，第1局首打席擊出右外野安打，第2局第2打席遭到三振，第4局第3打席遭到三振，第5局第4打席擊出二壘滾地球刺殺，第7局第5打席遭到三振，第9局第6打席擊出一壘滾地球，藉由野手選擇上壘。

總計大谷翔平6打數敲出1支安打，替球隊跑回1分，被三振3次，打擊率0.318。

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道奇隊首局奪下4分，包括弗里曼（Freddie Freeman）掃出右外野3分打點全壘打，海盜隊在第2局和第3局總共拿回4分，一舉追平比數，但道奇隊第5局強攻6分，其中賀南德茲（Teoscar Hernández）揮出右外野陽春全壘打、開路先鋒貝茲（Mookie Betts）則是有一發3分砲。

第6局道奇隊追加1分保險，雖然海盜隊第8局克魯茲（Oneil Cruz）轟出3分砲，但結果仍以4分差落敗。

道奇隊「少主」布勒（Walker Buehler）今天只先發3局，用了78球，47個好球，被擊出7支安打，包括1發全壘打，投出3次三振，1次四壞球，失4分，3分自責分，最後無關勝敗，葛洛夫（Michael Grove）中繼2局無失分，拿到本季第3勝。