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黃勇傳轉戰桃園市成棒？　體育局：不發表任何意見

▲▼中職黃勇傳。（圖／記者李毓康攝）
▲黃勇傳。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

前統一7-ELEVEn獅內野手黃勇傳由於已嚴重違反公司內部紀律，遭到獅隊開除，上周已傳出有可能尋求桃園市成棒隊，桃園市體育局對此做出回應。

5月3日起，黃勇傳向球隊表示，因為須處理個人財務借貸事宜須請假離開球隊幾日，球隊同意他請假到5月11日為止，期間球隊也一直與黃勇傳聯繫，並提醒須於5月12日歸隊報到，但5月12日及5月13日球員集合點名時，黃勇傳並未現身，球隊在5月13日下達最後通牒，5月14日球隊練球日，依然仍未向球隊報到，已嚴重違反公司內部紀律，依規定即日起予以開除，球隊仍給予其離隊同意書，向聯盟提出選手合約讓渡申請，但沒有球隊吸收。

5月22日黃勇傳在經紀公司安排下召開記者會，對外說明狀況，據了解在記者會後，經紀公司積極幫忙探路，早在上周就已經在球界流傳開，桃園市平鎮高中畢業的黃勇傳，可能前往具有地緣關係的桃園市成棒隊延續球員生涯，預計最快在7月1日加入，就流程來說，仍需要透過徵選才能加入，目前桃園市成棒隊暫時沒有明確招考日期。

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此外，如果黃勇傳無法加入桃園市成棒隊，還有另一條路是回到仍保有學籍的台北市立大學練球，無論是不是可以參加比賽，至少還有地方可以維持訓練。

對於外界一切傳聞，桃園市體育局表示，「對此事不發表任何意見，至於桃園市成棒隊球員徵選會，尚在規劃中，一切按照制度走。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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