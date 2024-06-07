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樂天先發輪值吃緊　沒打算洋投啟動投1休4

▲▼讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合，許銘傑。（圖／記者李毓康攝）
▲許銘傑。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿近期受到兩大主力先發投手黃子鵬、曾仁和受傷缺陣，先發投手輪值安排上較為困難，樂天桃猿投手教練許銘傑不傾向使用洋投採取投1休4策略。

黃子鵬和曾仁和最近都因為右手肘傷勢無法出賽，許銘傑表示，「黃子鵬和曾仁和目前練投已經可以投到一個壘包的距離，但狀態都還沒有百分之百，看能不能這禮拜進到牛棚練投，但還是以他們狀況為主，不會太勉強，按照現有陣容去調配。」

許銘傑坦言，「希望黃子鵬和曾仁和是健康的身體，至少要牛棚練投2次，再來評估是要先二軍出賽，還是直接到一軍投。」

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由於補賽關係，今天開始樂天要面對5連戰，許銘傑表示，「人是一定有，只是看怎麼安排，因為還要兼顧二軍投手充足，本周陳鴻文先跳過先發，周日預計是邱駿威先發，如果真的不夠，在二軍的曾家輝、劉家翔也都是可以先發的人選，包括鈴木俊輔也都可以拉上來。」

許銘傑認為，「這兩周先發投手調度會比較吃緊，如果不行的話，就是中繼投手先投，基本上不會讓洋投啟動投1休4，要確保他們的狀況穩定，如果太疲勞導致受傷，這樣得不償失，投1休4是逼不得已才會啟動，畢竟一整年球季很長，如果可以的話，就是正常輪值。」

關鍵字： 中職樂天桃猿

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