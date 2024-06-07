台灣高中好手嚮往旅外　古久保健二點出現實考驗



▲古久保健二。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／桃園報導

中華職棒今年季中新人選秀會將在6月28日登場，今年高中球員素質不差，不少人都具備旅外條件，尚未確定投入中職選秀，樂天桃猿日籍總教練古久保健二這幾年也觀察到高中球員挑戰旅外的現象。

中信兄弟日籍總教練平野惠一非常關注台灣棒球發展，發現台灣高中好手畢業普遍選擇到美國打球，而2019年來台擔任教練的古久保健二認為，「還是看每個人的夢想與目標，這是球員自己要去抉擇，如果只是單純想要去國外而已，那就沒有那麼好，為什麼想出國，每個人理由都不太一樣，不只是美國，或是日本也好，近年感覺人數也慢慢變多，在別的國家打球，也可以讓自己成長。」

古久保健二坦言，「高中就很有能力的選手，當然是可以出國挑戰看看，但不是每個人都有這樣的能力，以日本來說，如果上不了職棒，可能高中畢業先讀大學，或是到社會人，有不同的選擇，對於台灣高中球員來說，如果高中畢業就前往日本發展，難免心中會有些不安。」

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有關於台灣高中球員嚮往旅外，古久保健二表示，「大部分都會想去，如果這些高中球員有辦法留在台灣，對於中職發展說不定會更好，同時聯盟等級也要提升，台灣有蠻多好的高中球員，有資質才有機會出國挑戰。」

出國發展要面對不少挑戰，想要有所表現，古久保健二分析，「需要有自己的特質，有不被周圍影響的能力，到了不同國家，環境與文化不同，需要適應能力，以結果來看，如果成功例子沒有那麼多，一下子就想去旅外，可能沒有那麼好，先在中職把技術與體能加強，先把自己練好，把身體養好再出去也是一種選擇。」